Минобороны: с подконтрольной Украине территории возвратили 90 российских военных

Фото: Минобороны России
Обмен военнопленными в формате 90 на 90 произошел между Россией и Украиной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С подконтрольной Украине территории возвратили 90 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
До этого мэр Горловки Иван Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала спецоперации. По словам градоначальника, погиб 161 человек, а еще 715 ранены. Он также добавил, что все учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Никита Кротов