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Минобороны: с подконтрольной Украине территории возвратили 90 российских военных

25 июня 2024, 21:57
Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

Обмен военнопленными в формате 90 на 90 произошел между Россией и Украиной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С подконтрольной Украине территории возвратили 90 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

До этого мэр Горловки Иван Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала спецоперации. По словам градоначальника, погиб 161 человек, а еще 715 ранены. Он также добавил, что все учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения.



Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в Раздоловке в ДНР

Решившего построить дом участника СВО обманули мошенники
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#минобороны рф
#новости
Штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в Раздоловке в ДНР
25 июня 2024, 21:06

Фото: istockphoto/zim286

По неподтвержденной информации штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в районе Раздоловки. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Огневые точки противника разрознены, однако сопротивляются, сейчас производится их зачистка. Отдельные подразделения украинских военных откатились.
В Минобороны России информацию официально не подтверждали.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявлял, что киевские власти подвергали геноциду мирное население в течение восьми лет.

Сейчас РФ предпринимает попытки перейти к мирным переговорам, однако киевский режим не хочет идти на контакт.

А тем временем, стало известно, как участника спецоперации, который решил построить дом, обманули мошенники. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#новости
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Мэр Горловки Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала СВО
25 июня 2024, 21:01

Фото: Istockphoto / Oleksiy Sobol

В Горловке с начала спецоперации под обстрелами погиб 161 человек, ещё 715 получили ранения. Такие данные привёл мэр города Иван Приходько.
«С 24 февраля 2022 года украинская армия обстреливала город 15 781 раз. В результате 2 892 частных дома и 1 161 квартира повреждены или разрушены. По словам Приходько, город обстреливают без остановки, чаще всего – из подконтрольных ВСУ Константиновки, Дзержинска и посёлка Новгородское», – сообщает RT со ссылкой на Приходько.
Градоначальник добавил, что из-за постоянных обстрелов в городе уже более двух лет все вузы и школы переведены на дистанционное обучение.

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#сво
#спецоперация
#днр
#обстрел
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Водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк на позиции ВС РФ в районе Очеретино
25 июня 2024, 19:07

Фото: istockphoto/3dmitry

Танковый тягач Украины MAN HX81, на котором был танк Т-64, по ошибке приехал на позиции ВС РФ. Как сообщила «Российская газета», экипаж поздно понял, что ошибся. Российские солдаты, по их словам, удивились, когда возле них оказался противник.
Все произошло в районе Очеретино Донецкой народной республики (ДНР). Бойцы ВС РФ сожгли украинскую технику. Один человек уничтожен, второй сам сдался в плен.

Ранее сообщалось, что бывший боевик ВСУ подал документы, чтобы получить российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Руководство России предлагает киевскому режиму мирные переговоры, однако там не идут на контакт. Конечная цель спецоперации — демилитаризация м денацификация Украины.

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#всу
#вс рф
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Кириллов: на Украину через Польшу и Румынию ввозятся радиохимические вещества
25 июня 2024, 16:58

Фото: istockphoto/vchal

Ввоз радиохимических веществ на Украину происходит через Польшу и Румынию. Об этом в рамках брифинга сообщил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», – сказал Кириллов.

Офицер добавил, что вещества могут использоваться, чтобы создать так называемую грязную бомбу, причем применить ее, по словам Кириллова, могут под чужой символикой.

В феврале Кириллов заявлял, что украинская армия создает новый способ ведения боевых действий, который включает в себя некий особый химический пояс. Начальник войск РХБЗ отмечал, что этому содействуют западные кураторы.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Высшее руководство РФ предпринимает попытки начать с Киевом мирный диалог. На той стороне попытки игнорируют.

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#россия
#украина
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#спецоперация
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Силы ПВО сбили запущенный с Украины воздушный шар над Ростовской областью
МО: средства ПВО уничтожили воздушный шар, запущенный над Ростовской областью
25 июня 2024, 16:32

Фото: iStock/e-crow

Российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар. Об этом проинформировало Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что малый воздушный объект был ликвидирован около 14:45 мск. Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что жителей поселка Чурилово в Челябинске испугали горящие обломки, которые падали с неба около Копейска.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#спецоперация
#ростовская область
#шар
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Губернатор Воробьёв выступил наставником президентской программы «Время героев»
25 июня 2024, 15:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в качестве наставника встретился с участниками президентской программы «Время героев» с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом.
«Время героев» – кадровая программа по обучению участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. Владимир Путин объявил о ней в Послании Федеральному Собранию, отметив, что программа будет строиться по тем же стандартам, что и «Школа губернаторов», и конкурс «Лидеры России». Все участники получают персональных наставников. Они сопровождают их всё времени обучения, организуют стажировку.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я вас приветствую в Доме правительства, откуда мы управляем большой Московской областью. Знаю, что вы любите Подмосковье, потому и выбрали его. Хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооружённых силах. Уверен, что у вас всё получится, потому что главное в нашей работе, как говорит президент, – ответственность, а с ней у вас всё в порядке», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За плечами 33-летнего Лосунчукова – Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, затем служба в Подмосковье. В ходе спецоперации он был заместителем командира отряда отдельной бригады спецназа. Награждён двумя орденами Мужества и орденом «За военные заслуги».
«Я очень внимательно смотрел Послание президента 29 февраля, когда Владимир Путин сказал, что будущая элита страны – это мы, участники СВО. Взяла гордость за его слова. Я узнал о программе «Время героев». Решил зарегистрироваться, потому что у меня были мысли, чтобы после нашей Победы, а она неизбежно наступит, перейти на государственную гражданскую службу. Ещё в зоне спецоперации меня оповестили, что я прошёл отбор. Командир бригады меня отпустил, дал напутственное слово, пожал руку. И вот сейчас я уже прохожу обучение, – рассказал Лоснчуков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что первый учебный модуль заканчивается через неделю. Стажировка начнётся 22 июля.

Владимиру Гороху 37 лет. Он закончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. После учёбы выполнял разные боевые задачи, участвовал в Сирийской операции. На СВО был заместителем командира бригады. Награждён орденом Мужества.
«Я родился и вырос в семье военнослужащих, закончил гимназию Краснознаменска. Затем поступил в Военно-космическую академию на разведфакультет. Проходил службу в разведывательных подразделениях общевойсковых соединений на территории нашей страны. Выполнял также задачи на Северном Кавказе, в дальнем зарубежье. На СВО попал с первого дня. Прямо оттуда к вам и приехал. В выборе региона у меня не было никаких сомнений. Хочется вернуться на родную землю и трудиться здесь на благо нашей страны», – поделился Горох.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У нас есть разные возможности работы и в экономике, и в хозяйстве. Это всё, что касается жизни человека, имеет принципиально важное значение – и поликлиники, и школы, и качественные дороги, и постриженный газон, и котельные. Знаю, что вы сейчас успешно проходите курс переподготовки. Поэтому с удовольствием предложим подходящие позиции и будем с вами партнёрами», – заявил губернатор.
Программу «Время героев» реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС при президенте на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Это четыре модуля по 30 дней каждый. Программа включает обучение современным методам управления, командной работе, а также личностное развитие.

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#сво
#спецоперация
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#время героев
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Из учебного центра ВСУ сбежала группа заключенных с оружием
«Страна.ua»: шестеро вооруженных заключенных сбежали из учебного центра ВСУ
25 июня 2024, 15:40

Фото: istockphoto/reflection_art

Шестеро вооруженных заключенных сбежали из учебного центра ВСУ в Черниговской области. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Отмечается, что они вооружены и одеты в военную форму. Речь идет о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого. Находится он в поселке Десна Черниговской области. Заключенные были доставлены в него после их согласия вступить в ВСУ. Местонахождение сбежавших неизвестно. Официально информацию пока не подтверждали.

На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

Кем оказался новый командир ВСУ и зачем он притворился беженцем в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
#владимир зеленский
#всу
#киев
#тела
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Подмосковный омбудсмен Фаевская ответила на вопросы участников СВО в госпитале Вишневского
25 июня 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Ирина Фаевская побывала в филиале № 5 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Омбудсмен вместе с военным прокурором Максимом Ивановым и начальником филиала № 5 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. Вишневского Александром Березиным встретились с участниками СВО, которые сейчас лечатся в госпитале.
«На встрече были жители Московской области и других регионов. Мы спросили, какие вопросы волнуют их самих и их близких. Мы можем помочь решить проблему, например, неполучение выплаты за ранение или зарплаты, оказания медицинской помощи родственникам и другие», – сказала Фаевская.
По словам омбудсмена, хорошо налажена связь с уполномоченными по правам человека на всей территории страны. Поэтому жители любых регионов могут обратиться к омбудсмену Подмосковья.
«Максимально помочь человеку – наша основная задача. Все мои коллеги работают на совесть и рассматривают каждое обращение как личное. Думаю, только в этом случае может быть хороший результат», – отметила омбудсмен.
Участникам встречи рассказали, как можно обратиться к уполномоченному и в каких случаях.

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#ирина фаевская
#сво
#спецоперация
#военные
#московская область
#подмосковье
#правозащита
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СК собраны доказательства причастности ВСУ к удару Ил-76 под Белгородом
25 июня 2024, 13:57

Фото: сайт СК РФ

Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили в Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) из комплекса Patriot. Об этом говорят данные экспертизы, сообщает Следственный комитет.
«Собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ», – прокомментировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В конце января текущего года по договоренности с украинскими властями планировался обмен военнопленными. Руководители разведки Украины об этом знали, однако приказали уничтожить воздушное судно, на борту которого было 65 украинских граждан.

Обмен должен был состояться на границе Сумской и Белгородской областей. Позже на месте крушения нашли детали с маркировкой Patriot. В теле одного погибшего обнаружили поражающий элемент ракеты.

«Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot», – добавила Петренко.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Попытки договориться мирно с Киевом пока не приносят результатов.

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#украина
#россия
#война
#спецоперация
#всу
#следственный комитет
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