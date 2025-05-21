CNN: США располагают данными о планах Израиля ударить по ядерным объектам Ирана

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США получили разведанные о планах Израиля ударить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает CNN.
«США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль проводит подготовку к нанесению ударов по иранским ядерным объектам», — передает телеканал со ссылкой на американских чиновников.
При этом пока неизвестно об итоговом решении властей Израиля по данному вопросу. Один из источников отметил, что за последние месяцы вероятность такого исхода сильно возросла.
К тому же Израиль готов действовать самостоятельно в том случае, если Иран и США заключат сделку по ядерной программе. Страна рассматривает возможность проведения боевых действий против Ирана без поддержки Вашингтона.
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Иван Мусатов