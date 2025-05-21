Трамп: только мне принимать решение о введении санкций против РФ

Дональд Трамп (Фото: kremlin)
Президент США Дональд Трамп заявил, что только он будет принимать решение о введении санкций против России. Об этом американский лидер сказал в Белом доме.
«Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — заявил Трамп.
Свои слова американский лидер произнес после призыва Владимира Зеленского ввести новые антироссийские санкции. Помимо этого Трамп отметил, что сейчас настало критическое время для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что пока не вводит новые санкции против России из-за шанса закончить боевые действия на Украине.
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Иван Мусатов