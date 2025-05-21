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Трамп: только мне принимать решение о введении санкций против РФ

Дональд Трамп (Фото: kremlin)

Дональд Трамп (Фото: kremlin)

Президент США Дональд Трамп заявил, что только он будет принимать решение о введении санкций против России. Об этом американский лидер сказал в Белом доме.
«Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — заявил Трамп.

Свои слова американский лидер произнес после призыва Владимира Зеленского ввести новые антироссийские санкции. Помимо этого Трамп отметил, что сейчас настало критическое время для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что пока не вводит новые санкции против ​России из-за шанса ​закончить боевые действия на Украине.

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Туск: Польша закроет границу с ФРГ из-за нелегальных мигрантов
20 мая 2025, 23:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с ФРГ, если из Германии продолжат пребывать нелегальные мигранты. Об этом глава страны сказал в эфире польского телевиденья.
«Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы», — сказал Туск.

В последнее время Польша регулярно сталкивается с тем, что полицейские из Германии регулярно перенаправляют в страну нелегальных мигрантов. В связи с этим Туск заявил, что готов временно отказаться от выполнения положений трактата ЕС и закрыть границу в ФРГ.

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Путин убедил Трампа учитывать интересы Москвы
Миронов: Трамп понял, что лучше сотрудничать с РФ, а не воевать
20 мая 2025, 19:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом убедил учитывать интересы Москвы и не конфликтовать с ней. Такое мнение выразил председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Трамп в своём заявлении обращает внимание — в том числе европейских лидеров, — что с Россией гораздо выгоднее жить в мире и торговать, чем воевать. Это невозможно без учёта жизненных интересов России. Готовность президента США развивать торговые отношения с нашей страной — это пример остальным», — отметил Миронов в интервью RT.

Он также уверен, что чем чаще будет происходить общение между Путиным и Трампом, тем лучше, поскольку Зеленскому теперь ему придётся либо согласиться на диалог, либо выбирать продолжение войны, однако без поддержки США.

Тем временем британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский был в ярости, после телефонного разговора Путина и Трампа, пишут argumenti.ru со ссылкой на ОСН.

Отмечается, что глава киевского режима ожидал поддержки от США. По словам Меркуриса, Москва и Вашингтон начали находить точки соприкосновения, а отношения между ними становятся всё лучше.

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В Ереване антироссийские провокаторы перепутали Лаврова с главой Минобороны Ирана
20 мая 2025, 19:06

Фото: iStock/Aoraee

В Армении активисты антироссийской маргинальной партии «За республику» около аэропорта Звартноц по ошибке устроили «акцию протеста» против главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде, перепутав его кортеж с делегацией главы МИД России Сергея Лаврова.
Новостной сайт 1in.am, связанный с партией, опубликовал видео, на котором антироссийские активисты держат провокационные плакаты в момент проезда мимо них кортежа главы иранского оборонного ведомства. Сопровождается ролик подписью: «Лаврова встретили протестом в Ереване».

Однако корреспондент ТАСС подчеркнул, что в тот момент российский министр ещё не прибыл в столицу Армении, где у него запланированы встречи с руководством страны.

Ранее в СМИ распространилась информация о плакатах с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, которые были размещены около российского посольства в Ереване и Киевского моста.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что эти акции проплачены, вероятнее всего, сотрудникам посольства США. И, несмотря на это, Москва всё же ориентируется на позитивную повестку с Арменией.

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Джилл Байден грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с мужем
Адвокат Террелл: в отношении жены Байдена могут возбудить уголовное дело
20 мая 2025, 18:13

Джо Байден (Фото: www.kremlin.ru)

Супругу бывшего главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми. Такое предположение выразил сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл в соцсети X.
«Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?», — обратил внимание сотрудник Министерства юстиции США.

Подобным образом Лео Террелл прокомментировал публикацию иного пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем у экс-главы Белого дома, но вместе с тем желала, чтобы он баллотировался на пост президента.

Недавно газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря 46-го президента США сообщила, что у Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. Помимо прочего, уточнялось, что заболевание поддается эффективному лечению.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с новостью о диагностированном у Джо Байдена агрессивном раке простаты.

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На Украине хотят признать Северную Корею «страной-агрессором»
20 мая 2025, 15:49

Фото: iStock/Cavan Images

Депутаты Верховной Рады накануне внесли законопроект, согласно которому Северная Корея признаётся на Украине государством-агрессором. Об этом сообщил парламентарий Алексей Гончаренко* в личном блоге со ссылкой на проект.
Также Рада намерена обратиться в ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Европарламент и Парламентские ассамблеи с просьбой наделить КНДР статусом страны-агрессора.

Инициаторами такого предложения стали Гончаренко* и ещё шесть депутатов Рады.

Ранее газета Financial Times писала, что США отказались от использования формулировки «агрессор» в отношении России. Такое решение обусловлено желанием президента США Дональда Трампа дистанцироваться от дискурса своего предшественника Джо Байдена.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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