Путин рассказал Трампу о недопущении терактов в районе Кремля в ночь на 7 мая

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу о недопущении терактов в Москве. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, сообщило агентство ТАСС.
Отмечалось, что Владимир Путин передал президенту Соединенных Штатов Америки, что в ночь на 7 мая удалось предотвратить угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади.
Со слов Юрия Ушакова, российский лидер в беседе с Трампом уточнил, что запугать приехавших на День Победы лидеров пытались те, кто чествует нацистов.
Напомним, переговоры президентов России и США начались с того, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с рождением внука. Ушаков подчеркнул, что разговор был откровенным и конструктивным, лидеры обсудили налаживание российско-американских отношений. Со слов помощника главы государства, президенты договорились созваниваться в любой момент. Трамп был эмоциональным и назвал Путина «Владимир».
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Со слов Юрия Ушакова, российский лидер в беседе с Трампом уточнил, что запугать приехавших на День Победы лидеров пытались те, кто чествует нацистов.
Напомним, переговоры президентов России и США начались с того, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с рождением внука. Ушаков подчеркнул, что разговор был откровенным и конструктивным, лидеры обсудили налаживание российско-американских отношений. Со слов помощника главы государства, президенты договорились созваниваться в любой момент. Трамп был эмоциональным и назвал Путина «Владимир».
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Ольга Енгалычева