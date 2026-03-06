CNN: цены на нефть выросли на 50% на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Цены на нефть с начала 2026 года выросли примерно на 50%. Об этом сообщает CNN.
По информации издания, котировки продолжают стремительно расти на фоне фактического закрытия Ормузского пролива из-за войны на Ближнем Востоке. Ограничения в проливе блокируют один из ключевых маршрутов поставок энергоресурсов из региона.
Во время последних торгов стоимость нефти в США выросла ещё на 6% и достигла 85,85 доллара за баррель. Позднее цена поднялась до 91 доллара за баррель — это самый высокий внутридневной показатель с апреля 2024 года.
Резкому росту предшествовал скачок почти на 9% в четверг. Как оказалось, это стало крупнейшим однодневным ростом цен на нефть с мая 2020 года.
Издание отмечает, что значительная часть повышения стоимости произошла на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке. При этом западные СМИ указывают, что одним из главных выгодополучателей от нового конфликта может стать Россия.
