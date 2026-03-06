«Священная война»: Стало известно, почему смерть Хаменеи не принесла победы над Ираном

06 марта 2026, 15:56

Политолог Зленко: Израилю и США предстоит иметь дело с непредсказуемым Ираном

Фото: iStock/e-crow

После ликвидации Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи США и Израиль рассчитывали на неизбежную междоусобицу и борьбу элит в стране. Однако этого не произошло. Так считает руководитель проектов КГ «Полилог» Евгения Зленко.





По его словам, общественное недовольство внутренними проблемами отошло на второй план перед общей угрозой. Внутри страны сработал классический эффект объединения вокруг флага, отметил эксперт.





«Устранение верховного лидера Ирана, который также был духовным лидером для миллионов шиитов на Ближнем Востоке, привело к серьезному идеологическому ответу со стороны Исламской Республики — аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против Израиля и США», — пояснил Зленко в разговоре с RuNews24.ru.