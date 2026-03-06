Мерц заявил о необходимости остановки конфликта на Ближнем Востоке

06 марта 2026, 17:00

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не заинтересован в затягивании конфликта на Ближнем Востоке и призвал как можно скорее его завершить. Трансляцию его речи проводил телеканал Phoenix.