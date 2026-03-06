Мерц заявил о необходимости остановки конфликта на Ближнем Востоке
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не заинтересован в затягивании конфликта на Ближнем Востоке и призвал как можно скорее его завершить. Трансляцию его речи проводил телеканал Phoenix.
Выступая после международной ремесленной ярмарки в Мюнхене, Мерц отметил, что продолжительная война не отвечает интересам Германии. По его словам, дальнейшая эскалация боевых действий в регионе несёт серьёзные риски.
Канцлер подчеркнул, что угрозы касаются не только безопасности Израиля и стран Персидского залива, но и сохранения государственности и территориальной целостности Ирана. Кроме того, по словам Мерца, затягивание конфликта может иметь серьёзные последствия для Европы — прежде всего в вопросах безопасности, энергоснабжения и миграции. В связи с этим канцлер призвал как можно скорее положить конец региональному конфликту на Ближнем Востоке.
