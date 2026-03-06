Shafaq News: США и Израиль по ошибке ударили по иракскому блокпосту

06 марта 2026, 18:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США и Израиль нанесли удар по иракскому блокпосту на границе с Ираном в провинции Мейсан по ошибке. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.