Достижения.рф

Shafaq News: США и Израиль по ошибке ударили по иракскому блокпосту

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США и Израиль нанесли удар по иракскому блокпосту на границе с Ираном в провинции Мейсан по ошибке. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.



По информации собеседника агентства, район возле пограничного КПП Джелат подвергся обстрелу, в результате чего один иракский военнослужащий получил лёгкие осколочные ранения. Иракская сторона предполагает, что удар мог быть нанесён по ошибке.

По предварительной версии, целью атаки был иранский блокпост, который расположен всего в нескольких метрах от иракского объекта. При этом официальные лица пока никак не комментировали эту информацию.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0