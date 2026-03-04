Достижения.рф

Трамп в шутку шлепнул Мерца, чтобы показать, как он хочет «ударить» по Германии

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в шутку шлепнул по колену канцлера Германии Фридриха Мерца после слов о том, что ему следует «сильно ударить» по ФРГ. Это произошло 3 марта во время совместной пресс-конференции в Белом доме.



Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, как он планирует выстраивать отношения с Германией, заявил, что США нужно «ударить их очень, очень сильно». Сразу после этих слов он с улыбкой хлопнул ладонью по ноге сидящего рядом Мерца. Тот не стал негативно реагировать — лишь улыбнулся и покачал головой.

В свою очередь, лидер ФРГ отметил, что текущий конфликт с участием США, Израиля и Ирана наносит серьезный ущерб немецкой экономике, а также призвал завершить военную кампанию как можно скорее.

Ранее американский лидер раскрыл планы на третий президентский срок.

Лидия Пономарева

