Трамп в шутку шлепнул Мерца, чтобы показать, как он хочет «ударить» по Германии

04 марта 2026, 08:33

Трамп предложил ударить по Германии и шлепнул Мерца по колену

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в шутку шлепнул по колену канцлера Германии Фридриха Мерца после слов о том, что ему следует «сильно ударить» по ФРГ. Это произошло 3 марта во время совместной пресс-конференции в Белом доме.