Трамп в шутку шлепнул Мерца, чтобы показать, как он хочет «ударить» по Германии
Президент США Дональд Трамп в шутку шлепнул по колену канцлера Германии Фридриха Мерца после слов о том, что ему следует «сильно ударить» по ФРГ. Это произошло 3 марта во время совместной пресс-конференции в Белом доме.
Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, как он планирует выстраивать отношения с Германией, заявил, что США нужно «ударить их очень, очень сильно». Сразу после этих слов он с улыбкой хлопнул ладонью по ноге сидящего рядом Мерца. Тот не стал негативно реагировать — лишь улыбнулся и покачал головой.
В свою очередь, лидер ФРГ отметил, что текущий конфликт с участием США, Израиля и Ирана наносит серьезный ущерб немецкой экономике, а также призвал завершить военную кампанию как можно скорее.
