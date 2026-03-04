Стало известно о получении Киевом ядерного оружия

04 марта 2026, 09:00

Ромашкина: получение Киевом ядерного оружия будет нарушением ДНЯО

Фото: iStock/curraheeshutter

Член-корреспондент Академии военных наук Наталия Ромашкина высказала опасения по поводу возможного получения Украиной ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.