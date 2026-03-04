Стало известно о получении Киевом ядерного оружия
Член-корреспондент Академии военных наук Наталия Ромашкина высказала опасения по поводу возможного получения Украиной ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что такая ситуация станет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Эксперт подчеркнула, что даже если Киев представит появление ядерного арсенала как собственную разработку, это все равно нарушит международные нормы. Ромашкина также добавила, что выход Украины из ДНЯО может вызвать негативную реакцию на мировой арене и привести к серьезным последствиям для страны.
Ситуация вызывает обеспокоенность среди международного сообщества. Многие эксперты следят за развитием событий, надеясь на мирное разрешение конфликта.
