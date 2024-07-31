Трамп готов отказаться от поста президента США, если его подведет здоровье

Фото: сайт Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов отказаться от поста главы государства, если его подведет здоровье. Об этом сообщает РИА Новости. Так он ответил на вопрос, что будет, если его умственные способности ухудшатся.
«Если я пойму, что я делаю что-то не так», — пояснил он.В случае победы Дональда Трампа на выборах, он станет самым старым в истории США президентом, обогнав Джо Байдена, так как будет старше его на несколько месяцев, когда тот вступал в должность.
Однако Трамп отметил, что не видит в этом никакой проблемы. Он заявил, что станет старейшим президентом США, «но не умом».
Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис в опросах издания The Wall Street Journal (WSJ). За республиканца готовы проголосовать 49 процентов американцев, а за демократку – 47 процентов.
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