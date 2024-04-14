CNN: Волна ракетных ударов по Израилю пошла на спад

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Активность ракетных ударов со стороны Ирана по территории Израиля стала снижаться. В общей сложности атака с разной степенью интенсивности продолжалась около пяти часов.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Ранее сообщалось, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух». По словам источников, американские вооружённые силы на Ближнем Востоке оказывали ЦАХАЛ поддержку, перехватив несколько беспилотников. Президент США Джозеф Байден также заявил, что Израиль смог отразить иранскую атаку с помощью «мастерства американских военных».
В Пентагоне заявили о безусловной поддержке Израиля и заботе о безопасности еврейского государства. В свою очередь, миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом между Тегераном и Тель-Авивом и призвала Вашингтон «держаться подальше» от происходящего.
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Александр Бойцов