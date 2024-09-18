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CNN: За взрывами принадлежащих членам «Хезболлы» пейджеров стоит Израиль

18 сентября 2024, 09:01
Фото: istockphoto/Isaac Lee

Фото: istockphoto/Isaac Lee

Накануне, 17 сентября, в разных частях Ливана начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам радикального движения «Хезболла». За организацией этих взрывов стоит Израиль.


Как сообщает CNN, за этим безупречно спланированным и проведённым нападением стоит израильская разведка «Моссад» и военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В публикации отмечается, что израильтяне сумели тайно поместить взрывчатое вещество в каждую единицу из крупной партии устройств связи тайваньского производства, которая поступила в Ливан и предназначалась для «Хезболлы».

По данным источников издания, взрывчатка была помещена рядом с батареями питания пейджеров. В устройства были встроены переключатели для дистанционного подрыва. Батареи сдетонировали одновременно, после получения сигнала.

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#военные
#взрывчатка
#разведка
#израиль
#ливан
Суд объяснил включение рэпера Моргенштерна* в реестр иноагентов
Моргенштерн* включён в реестр иноагентов из-за политической деятельности
18 сентября 2024, 08:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Рэп-исполнитель и блогер Алишер Моргенштерн* занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника финансирования. Именно это и стало причиной его включения Минюстом в реестр иностранных агентов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Рэпер был признан иностранным агентом 6 мая 2022 года. Позже он подал иск к министерству юстиции о снятии с него статуса иноагента. Суд отклонил это ходатайство, предоставив мотивированное объяснение своего решения.

В документе, в частности, указано, что Моргенштерн* основал телеграм-канал, в котором, в числе прочих, освещаются события политического характера. Посты сопровождаются негативными комментариями, осуждающими принимаемые органами государственной власти Российской Федерации решения. Уточняется, что свою деятельность исполнитель вёл на средства компанииYoola Labs Ltd, партнёрской сети YouTube, продвигающей блогеров.

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* Признан иноагентом в РФ
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#иноагенты
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SNA: «Моссад» начинил взрывчаткой пять тысяч пейджеров «Хезболлы»
18 сентября 2024, 08:00

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Представители разведки Израиля «Моссад» получили доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболла». Они нанесли на батарейки пейджеров взрывоопасное вещество PETN перед тем, как устройства были переданы членам движения.
Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia (SNA) со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что израильские разведчики нанесли на аккумуляторы пейджеров пентаэритриттетранитрат (PETN), который впоследствии сдетонировал после нагревания батарей.

Накануне, 17 сентября, в разных районах Ливана начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам радикального движения «Хезболла». По сообщению ливанского министерства здравоохранения, ранения получили свыше 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. Ответственность за происшедшее власти Ливана возложили на Израиль.

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#израиль
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#взрыв
#движение
#ливан
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Избранный президент Мексики Шейнбаум отклонила приглашение посетить Украину
18 сентября 2024, 06:24

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.
На пресс-конференции она заявила, что её главным приоритетом является управление Мексикой, и поездка на Украину не входит в её ближайшие планы.

Шейнбаум отметила, что планирует сократить количество международных визитов, сосредоточившись на внутренних вопросах страны после вступления в должность 1 октября. Она подчеркнула, что участие в международных мероприятиях возможно лишь в тех случаях, когда они будут иметь важное значение для Мексики.

Ранее Зеленский выразил надежду на визит Шейнбаум в Украину и заявил о намерении отправить представителя на её инаугурацию.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны НАТО под руководством США и Великобритании нацелены на прямое столкновение с Российской Федерацией. При этом, подчеркнул он, Москва не стремится к войне и готова к переговорам.

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#зеленский
#украина
#мексика
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Депутат Верховной Рады бежал из страны и обвиняет СБУ в покушении на его жизнь
СМИ: Спасшийся бегством с Украины нардеп обвинил СБУ в попытке его убить
18 сентября 2024, 04:40

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой преследования, обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в неоднократных попытках его ликвидировать. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По словам Дмитрука, сотрудники СБУ пытались его убить как минимум дважды в марте 2022 года. В своем заявлении он упомянул случаи с ликвидированными общественными деятелями, такими как Денис Киреев, и заявил, что в его случае попытки оказались неудачными.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию и объявило его в международный розыск. Суд в Киеве заочно назначил нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины направил запросы о задержании и аресте депутата в несколько стран.

Напомним, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области может привести к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#розыск
#украина
#нарушение
#сбу
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Лукашенко получил песню «Баллада о диктаторе» на патриотическом форуме
18 сентября 2024, 03:55

Фото: сайт Кремля

На патриотическом форуме в Минске, посвященном Дню народного единства, президенту Беларуси Александру Лукашенко представили песню «Баллада о диктаторе».
Этот сюрприз был подготовлен специально для главы государства, который до момента премьеры не знал о существовании композиции, сообщает агентство Белта.

Как пояснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, песня была создана молдавским поэтом Павлом Дугановым. Эйсмонт подчеркнула, что Дуганов, хотя и не является белорусом по происхождению, проявил глубокое понимание белорусских реалий и выразил поддержку Беларуси в сложные времена, в том числе во время протестов 2020 года.

Напомним, Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что Минску удалось по каналам связи договориться с Киевом о том, что в СМИ не будут озвучиваться факты залёта как российских, так и украинских беспилотников на территорию Белоруссии.

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#президент
#белоруссия
#александр лукашенко
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США и Британия готовятся к прямому конфликту с Россией: Антонов разоблачил стратегию НАТО
Антонов: США и Британия ведут линию на прямое столкновение с Россией
18 сентября 2024, 02:45

Фото: istock/macky_ch

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны НАТО под руководством США и Великобритании нацелены на прямое столкновение с Российской Федерацией. При этом, подчеркнул он, Москва не стремится к войне и готова к переговорам.

«Натовские государства во главе с американцами и британцами ведут линию на прямое столкновение с Российской Федерацией. Мы войны не хотим», — заявил
Антонов в интервью ТАСС.

Он отметил, что российские инициативы, предложенные президентом России в июне, предлагают конструктивное решение для урегулирования конфликта. Однако вместо конструктивного ответа, как утверждает Антонов, США приняли решение о дополнительной поставке оружия на поле боя.

Посол также напомнил, что Россия уже ранее предлагала решения через переговоры.

«Нельзя забывать заявления президента Владимира Путина в конце 2021 года и два проекта юридически обязывающих документов, которые обеспечивали бы нашу национальную безопасность», — отметил Антонов.

По его словам, цель США и их союзников не просто победить Россию, а сохранить мировой порядок, выгодный для стран НАТО.

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#нато
#антонов
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Посол Антонов раскрыл, почему США не встретятся с Россией на Генассамблее ООН
Посол Антонов раскрыл позицию США по организации встреч с Россией на полях ГА ООН
18 сентября 2024, 02:30

Фото: istock/sb2010

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Соединенные Штаты не запрашивали организацию двусторонних встреч с Россией на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что таких обращений через российское посольство не поступало.

«Американцы не запрашивали через посольство», — подчеркнул Антонов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не планирует участвовать в заседании Генассамблеи ООН, которое состоится 22-23 сентября. Это решение связано с текущими обстоятельствами, при которых президенту России нецелесообразно посещать США.

Также Генассамблея ООН недавно приняла резолюцию, требующую вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Россия выступила против, назвав документ политизированным.

Напомним, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не представили реальных мер для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не проявляет инициативы для разрешения кризиса и продолжает придерживаться стратегии эскалации.

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Пентагон: США серьезно отнеслись к решению Путина увеличить численность ВС РФ
18 сентября 2024, 01:53

Фото: istockphoto/icholakov

США серьезно отнеслись к решению президента России Владимира Путина увеличить численность армии ВС РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на просьбу дать комментарий о соответствующем указе. По его словам, американцы должны серьезно относиться к такой риторике.
«Мы должны относиться к этой риторике серьезно», — отметил он.
Напомним, накануне, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин постановил увеличить армию, установив ее штатную численность в 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение приняли из-за выросших угроз для России и крайне враждебного отношения Запада. Он отметил, что решение об увеличении численности армии было принято в связи с ростом количества угроз, которые поступают в адрес России по периметру границ и нестабильности на восточных рубежах страны.

Песков подчеркнул, что власти не оставили без внимания эту ситуацию, приняв необходимые для ее разрешения меры.

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Антонов разоблачил США: почему Вашингтон не хочет мира на Украине
Антонов: США не имеют предложений для урегулирования конфликта на Украине
18 сентября 2024, 00:54

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не представили реальных мер для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не проявляет инициативы для разрешения кризиса и продолжает придерживаться стратегии эскалации.

«У администрации США нет никаких предложений для мирного урегулирования ситуации на Украине», — подчеркнул Антонов в комментарии для ТАСС.
Российский дипломат отметил, что США вместо дипломатических усилий продолжают поставки оружия Киеву, что лишь затягивает конфликт и усложняет перспективы его разрешения.

Антонов также добавил, что Россия готова к диалогу, но не видит реальной заинтересованности со стороны США в поиске путей для достижения мира на Украине.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями нет прогресса, поскольку США отказываются учитывать интересы России как ядерной державы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не принимают во внимание ключевые интересы России, в частности, расширение НАТО на Восток, что, по его словам, стало одной из причин украинского кризиса и угроз для безопасности РФ.

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