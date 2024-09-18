CNN: За взрывами принадлежащих членам «Хезболлы» пейджеров стоит Израиль

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Накануне, 17 сентября, в разных частях Ливана начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам радикального движения «Хезболла». За организацией этих взрывов стоит Израиль.
Как сообщает CNN, за этим безупречно спланированным и проведённым нападением стоит израильская разведка «Моссад» и военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В публикации отмечается, что израильтяне сумели тайно поместить взрывчатое вещество в каждую единицу из крупной партии устройств связи тайваньского производства, которая поступила в Ливан и предназначалась для «Хезболлы».
По данным источников издания, взрывчатка была помещена рядом с батареями питания пейджеров. В устройства были встроены переключатели для дистанционного подрыва. Батареи сдетонировали одновременно, после получения сигнала.
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Александр Бойцов