Посол Ирана пострадал при взрыве пейджера в Ливане

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Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани ранен в результате взрыва его личного пейджера. Об этом пишет государственное агентство республики Mehr.
Ливанское национальное агентство NNA во вторник сообщило о десятках пострадавших при взрывах пейджеров в пригороде Бейрута и других районах государства. Детонация устройств случилась из-за «высокотехнологичное воздействия».
Глава Минздрава Ливана позднее сообщил, что число пострадавших исчисляется сотнями. Он призвал все медицинские учреждения страны перейти в максимальный режим готовности для оперативного оказания помощи всем пострадавшим от взрывов. Также владельцев пейджеров, которые не взорвались, призвали немедленно избавиться от устройств.
Ряд СМИ сообщает, что пейджерами пользуется ливанское шиитское движение «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.
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Глава Минздрава Ливана позднее сообщил, что число пострадавших исчисляется сотнями. Он призвал все медицинские учреждения страны перейти в максимальный режим готовности для оперативного оказания помощи всем пострадавшим от взрывов. Также владельцев пейджеров, которые не взорвались, призвали немедленно избавиться от устройств.
Ряд СМИ сообщает, что пейджерами пользуется ливанское шиитское движение «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.
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Анастасия Чинкова