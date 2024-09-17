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Больницы Ливана готовы к приёму пострадавших после массовой детонации пейджеров

17 сентября 2024, 18:15
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Больницы в Леване готовы к приёму большого числа пострадавших в результате детонации пейджеров в разных районах страны. Об этом глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что все медицинские учреждения по указанию главы Минздрава готовы к приёму раненых.

По словам Абдаллаха, страна была готова к войне, поэтому больницы и медперсонал также готовы к тяжёлым ситуациям.



Отвечая на вопрос о числе пострадавших, он отметил, что в данный момент в больницы поступают пострадавших из разных регионов страны, поэтому сказать точную цифру пока не представляется возможным. По данным СМИ, в настоящее время известно, что ранены до 2100 человек, в числе которых посол Ирана в Ливане.

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#медперсонал
Посол Ирана пострадал при взрыве пейджера в Ливане
17 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани ранен в результате взрыва его личного пейджера. Об этом пишет государственное агентство республики Mehr.
Ливанское национальное агентство NNA во вторник сообщило о десятках пострадавших при взрывах пейджеров в пригороде Бейрута и других районах государства. Детонация устройств случилась из-за «высокотехнологичное воздействия».

Глава Минздрава Ливана позднее сообщил, что число пострадавших исчисляется сотнями. Он призвал все медицинские учреждения страны перейти в максимальный режим готовности для оперативного оказания помощи всем пострадавшим от взрывов. Также владельцев пейджеров, которые не взорвались, призвали немедленно избавиться от устройств.

Ряд СМИ сообщает, что пейджерами пользуется ливанское шиитское движение «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.

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#пострадавший
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Назван диагноз подростка, напавшего на одноклассников с молотком
Подросток, напавший на школу в Челябинске, страдает расстройством личности
17 сентября 2024, 17:12

Фото: iStock/shironosov

Подросток, который напал на одноклассников с молотком и пистолетом в Челябинске, страдает расстройством личности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
«С 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом «органическое шизофреноподобное расстройство личности"», — говорится в сообщении.

Оказалось, что подросток с рождения до десяти лет состоял на учете у невролога из-за некой врожденной патологии. Именно из-за этого недуга у мальчика нарушена мозговая деятельность.

В настоящее время школьник госпитализирован в психоневрологическую больницу.

Напомним, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.

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Хотел секс с парнем: за что ЛГБТ*-блогер расправился с политактивистом из Санкт-Петербурга, подробности
17 сентября 2024, 16:54

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Минувшим утром в отдел полиции Выборга пришел весёлый молодой человек, который признался в убийстве. Его смех сначала не вызвал доверия у сотрудников, и они спросили, где произошло преступление. «На проспекте Науки», — ответил он. Полицейские связались с коллегами из Калининского района, которые вскрыли дверь и обнаружили ужасную картину: двадцать ножевых ранений, а жертва — заметный петербургский активист. О том, в чем молодой человек обвинил мужчину перед убийством и почему он говорит о себе в женском роде – читайте в материале «Радио 1».

Что известно об ЛГБТ*-убийце активиста в Питере


20-летний Александр Синько из Новосибирска ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов, но в основном по мелким правонарушениям. Его несколько раз задерживали за пикеты в поддержку транссексуалов в разных городах России. В Петербурге, к примеру, его арестовали за плакат с флагом «транс-комьюнити» в июне 2023 года.

Александр считает себя активистом в квир- и психосфере. С раннего детства он красил губы, волосы и ногти, а также носил женскую одежду, в том числе юбки, платья и чокеры. Как рассказали журналистам издания «Фонтанка» знакомые парня, еще до совершеннолетия он подвергся сексуальному насилию.

Жестокое убийство активиста в Санкт-Петербурге


На теле убитого политактивиста Виталия Иоффе более 20 ножевых ранений. Помимо самого факта жестокой расправы общественность шокировало то, что фотографии окровавленной жертвы 20-летний Александр разместил в своем телеграм-канале, сопроводив ее чистосердечным признанием.

«Я убил. Я не хочу в колонию, хочу за границу. Жду вашей помощи», — говорится под публикацией.

Друзья убийцы хаотично писали ему варианты, как пересечь границу. Кто-то предлагал сдаться. Позже Александр сказал, что сбежал и вызвал такси «Комфорт плюс» до границы за 7 тысяч рублей, но остановился в Выборге и пошел в полицию. Якобы совесть замучила. Вот только его поведение говорило об обратном.

«Я человека убил. Не хотите заявление принять? — спросил убийца у дежурного в отделении полиции и стал заливаться смехом.

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Убитый Виталий Йоффе: что о нем известно


53-летний Виталий Иоффе стал заметной фигурой в активистских кругах после начала СВО в 2022 году. Он неоднократно выходил на пикеты, выступая за освобождение арестованных по политическим статьям, связанным с фейками и дискредитацией Вооружённых сил России.

Его несколько раз задерживали, но отпускали с протоколами за нарушение ковидных ограничений. Часто ему удавалось доказать свою невиновность в суде при поддержке адвокатов из правозащитных организаций.

С вероятным 20-летним убийцей Иоффе познакомился через активистскую деятельность. В июне прошлого года он оказывал помощь молодому человеку в организации пикета у Гостиного двора, обеспечивая безопасность мероприятия. Кроме того, он помогал юному квиру с поиском ночлега, так как тот не имел постоянного места жительства и в основном находил пристанище у знакомых.


Мотивы убийства


20-летний Александр Синько на допросе заявил, что 53-летний политактивист из Петербурга Виталий Иоффе хотел его изнасиловать — якобы именно после этого он и убил мужчину.

Однако эту версию следствию еще предстоит проверить.

Установлено, что у Синько ранее было диагностировано шизотипическое расстройство личности, которое может проявляться в эксцентричном поведении и паранойе.

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*Движение ЛГБТ внесено в реестр экстремистских организаций на территории РФ
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В Можайске задержали пенсионера за кражу контейнера для сбора батареек
17 сентября 2024, 16:38

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Мусорный контейнер для сбора батареек и энергосберегающих ламп похитили в Можайском городском округе, по подозрению в совершении этого преступления задержан пожилой местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже контейнера подали в полицию представители администрации округа. Ущерб от похищения составил 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские установили местонахождение украденного контейнера и задержали предполагаемого похитителя: им оказался 72-летний пенсионер.

Задержанный во всё признался. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что председателя Солнцевского суда Москвы Артёма Матету подозревают в том, что он получил от предпринимателя взятку в размере 88 миллионов рублей. Подробности — в материале «Радио 1».

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#можайск
#кража
#полиция
#пенсионер
#мвд московской области
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Московский судья обманом заполучил у бизнесмена около 88 миллионов рублей
Глава Солнцевского суда Москвы Матета обманом получил у бизнесмена 88 млн рублей
17 сентября 2024, 15:57

Фото: iStock/Atstock Productions

Председателя Солнцевского суда Москвы Артёма Матету подозревают в том, что он получил от предпринимателя взятку в размере 88 миллионов рублей, обещая принять решение, на которое он никак не мог повлиять. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.
Отмечается, что во вторник коллегия позволила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении Матеты о мошенничестве и покушении на мошенничество.

По данным следствия, за денежное вознаграждение он пообещал бизнесмену оказать содействие для отмены при рассмотрении Верховным судом РФ судебного решения Арбитражного суда Башкортостана, а также принятия следственными органами Челябинской области решения о прекращении уголовного дела в отношении этого предпринимателя.

На самом же деле он никак не мог оказать влияние на принятие этих решений сразу несколькими инстанциями, а полученные деньги планировал обратить в свою пользу.

По словам следователя, в 2020 году бизнесмен Евгений Курко передал Матете, который тогда работал в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей в сентябре и 700 тысяч евро в ноябре. В 2024 году, когда Матета стал председателем Солнцевского районного суда, он потребовал от Курко ещё 80 тысяч долларов. Тогда бизнесмен обратился в полицию.

14 июня 2024 года Курко по заданию полицейских встретился с Матете, чтобы якобы передать ему деньги. Тогда судья был задержан с поличным.

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#суд
#москва
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#мошенничество
#деньги
#уголовное бизнесмен
#следственный комитет
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В детском саду «Ромашка» в Дмитровском округе неизвестные открыли стрельбу
17 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/Irina_Geo

Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Игоревич Поночевный заявил, что в детском саду «Ромашка» неизвестные открыли стрельбу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что неустановленные лица начали стрелять из пневматического оружия по верандам учреждения. К счастью, никто из воспитанников и сотрудников детского сада не пострадал.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и задержали нарушителей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина поссорилась с матерью и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире. Они решили проверить эту информацию и действительно обнаружили там девять кустов каннабиса. Теперь её матери грозит тюремное заключение.

До этого девушка родила доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где младенец скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.

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#стрельба
#детский нарушители
#уголовное дело
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Директора парка «Патриот» Ахмедова выпустили из СИЗО
17 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/Rawf8

Военный суд отпустил из СИЗО одного из фигурантов уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны России Павла Попова – Вячеслава Ахмедова. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Ахмедов являлся директором подмосковного парка «Патриот».

В постановлении суда сказано об изменении меры пресечения. Изначально Ахмедова заключили под стражу, но после того, как он начал сотрудничать со следствием и дал показания на Попова по делу о хищении бюджетных средств, было принято решение о заключении его под домашний арест до 21 декабря. После этого его освободили в зале суда.

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#хищение
#минобороны рф
#суд
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Девушка поссорилась с мамой и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире
Baza: девушка сдала полиции выращивающую марихуану мать
17 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/blinow61

В Москве женщина поссорилась с матерью и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл 11 сентября. Родственницы сильно поссорились, конфликт едва не дошёл до драки. 49-летняя мать вызвала полицию, поскольку никак не могла справиться со своей 29-летней дочерью Екатериной. Правоохранители прибыли в квартиру на Филёвском бульваре, попытались успокоить девушку, как вдруг она неожиданно сделала заявление.

По словам Екатерины, её мать выращивает марихуану в квартире умершей бабушки. Дом находится неподалёку, в том же районе. Полицейские решили проверить квартиру и действительно обнаружили там девять кустов каннабиса. Находка была изъята.

Успокоившись после ссоры Екатерина поняла, что сказала лишнее и пожалела о содеянном. Однако уже поздно, поскольку теперь её матери грозит несколько лет тюремного заключения.

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#наркотики
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#инцидент
#заявление
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Глава «ЕРСМ Сибири» Безруков пытался сбежать при задержании
Глава «ЕРСМ Сибири» Безруков пытался сбежать через крышу при задержании
17 сентября 2024, 13:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Глава компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, против которого возбуждено уголовное дело о хищении порядка 1 миллиарда рублей, пытался сбежать во время задержания. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что Безруков при задержании пытался скрыться. Он вылез на крышу их своей квартиры по лестнице. Однако сотрудники СОБР зафиксировали попытку побега и сняли его со здания.

Теперь следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании Безрукову меры пресечения в виде тюремного заключения.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 году Безруков вместе с неустановленными сообщниками похитил средства, выделенные на строительство центра управления связи Минобороны РФ, и распорядился ими по собственному усмотрению. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#минобороны рф
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