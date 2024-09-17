Больницы Ливана готовы к приёму пострадавших после массовой детонации пейджеров

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Больницы в Леване готовы к приёму большого числа пострадавших в результате детонации пейджеров в разных районах страны. Об этом глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что все медицинские учреждения по указанию главы Минздрава готовы к приёму раненых.
По словам Абдаллаха, страна была готова к войне, поэтому больницы и медперсонал также готовы к тяжёлым ситуациям.
Отвечая на вопрос о числе пострадавших, он отметил, что в данный момент в больницы поступают пострадавших из разных регионов страны, поэтому сказать точную цифру пока не представляется возможным. По данным СМИ, в настоящее время известно, что ранены до 2100 человек, в числе которых посол Ирана в Ливане.
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По словам Абдаллаха, страна была готова к войне, поэтому больницы и медперсонал также готовы к тяжёлым ситуациям.
Отвечая на вопрос о числе пострадавших, он отметил, что в данный момент в больницы поступают пострадавших из разных регионов страны, поэтому сказать точную цифру пока не представляется возможным. По данным СМИ, в настоящее время известно, что ранены до 2100 человек, в числе которых посол Ирана в Ливане.
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Анастасия Чинкова