SNA: «Моссад» начинил взрывчаткой пять тысяч пейджеров «Хезболлы»

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Представители разведки Израиля «Моссад» получили доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболла». Они нанесли на батарейки пейджеров взрывоопасное вещество PETN перед тем, как устройства были переданы членам движения.
Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia (SNA) со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что израильские разведчики нанесли на аккумуляторы пейджеров пентаэритриттетранитрат (PETN), который впоследствии сдетонировал после нагревания батарей.
Накануне, 17 сентября, в разных районах Ливана начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам радикального движения «Хезболла». По сообщению ливанского министерства здравоохранения, ранения получили свыше 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. Ответственность за происшедшее власти Ливана возложили на Израиль.
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Александр Бойцов