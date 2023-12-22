Confidencial: Мадрид наложил вето на участие ЕС в операции США в Красном море

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Изначально Испания добивалась включения Европейского союза в операцию США Atalanta по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Однако впоследствии Мадрид изменил свою позицию без объяснения причин.
В министерстве иностранных дел Испании заявили, что окончательное решение по участию страны в операциях в Красном море ещё не принято.
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Александр Бойцов