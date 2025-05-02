CША начали делиться секретными разведданными об операциях РФ и КНР в космосе

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США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» (Five Eyes) доступ к секретным разведданным о космических операциях Китая и России. Об этом сообщает британская газета The Times.
Решение связано с опасениями Вашингтона по поводу быстрого развития космических технологий Пекина и Москвы, включая китайские инвестиции в сбор информации.
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«Военное руководство США пошло на беспрецедентный шаг, позволив британским военным руководителям наблюдать за своей работой на базе космических сил Шривер в Колорадо», — передает издание.Ранее доступ к данным подразделения SpaceDelta 9 имели только американские военные. Однако с апреля США начали делиться сверхсекретной информацией с партнерами по альянсу«Пять глаз» — Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией. Сотрудничество усилилось для компенсации технологических пробелов США в космической сфере.
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Мария Моисеева