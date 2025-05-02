CША начали делиться секретными разведданными об операциях РФ и КНР в космосе

Миссия РФ при ООН готова к взаимодействию с Майком Уолтцем, номинированным Дональдом Трампом на пост нового постпреда США при организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.