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CША начали делиться секретными разведданными об операциях РФ и КНР в космосе

Times: CША передали союзникам «Пяти глаз» данные о космических операциях РФ и КНР
Фото: iStock/forplayday

Фото: iStock/forplayday

США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» (Five Eyes) доступ к секретным разведданным о космических операциях Китая и России. Об этом сообщает британская газета The Times.
Решение связано с опасениями Вашингтона по поводу быстрого развития космических технологий Пекина и Москвы, включая китайские инвестиции в сбор информации.

«Военное руководство США пошло на беспрецедентный шаг, позволив британским военным руководителям наблюдать за своей работой на базе космических сил Шривер в Колорадо», — передает издание.
Ранее доступ к данным подразделения SpaceDelta 9 имели только американские военные. Однако с апреля США начали делиться сверхсекретной информацией с партнерами по альянсу«Пять глаз» — Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией. Сотрудничество усилилось для компенсации технологических пробелов США в космической сфере.

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В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
Полянский: миссия России в ООН ждет работы с новым постпредом США Уолтцем
02 мая 2025, 01:23

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Миссия РФ при ООН готова к взаимодействию с Майком Уолтцем, номинированным Дональдом Трампом на пост нового постпреда США при организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social объявил о выдвижении советника по нацбезопасности Уолтца в качестве нового главы американской дипломатической миссии в ООН. По словам Трампа, обязанности советника по национальной безопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который продолжит работу в Госдепартаменте.

Полянский, комментируя назначение, выразил оптимизм в готовности сотрудничать с Уолтцем.

«С нетерпением жду сотрудничества в ООН!», — написал он.
​1 мая сообщалось, что Соединенные Штаты Америки депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, которые находились в стране нелегально. Уточнялось, что среди них выходцы из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

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#полянский
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В США допустили возможность введения новых санкций против России
В Госдепе объявили, что возможность новых санкций США против России сохраняется
01 мая 2025, 22:59

Фото: iStock/donfiore

В США не исключают возможность введения новых санкций против России, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.
Конкретные причины для потенциального ужесточения мер не названы. Вашингтон также не планирует снимать с РФ какие-либо действующие ограничения.

«Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время. Возможность введения новых санкций против России также сохраняется», — сказала Брюс на брифинге.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН.

Майкл Уолтц — одна из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации Соединенных Штатов Америки, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

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Трамп выдвинет кандидатуру Уолтца на должность постпреда США при ООН
01 мая 2025, 21:38

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН. Об этом глава государства сообщил в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что обязанности советника по нацбезопасности США временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, продолжая при этом руководить Госдепом.

Ранее в этот день сообщалось, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг в скором времени покинут свои посты. Причины подобного решения пока неизвестны.

Напомним, что Майкл Уолтц является одной из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса нынешней администрации Штатов, в том числе инициатив по украинскому конфликту и вопрос безопасности в ближневосточном регионе.

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#пост
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CBS: советник Трампа Уолтц и его заместитель Вонг вскоре покинут свои посты
01 мая 2025, 18:44

Фото: iStock/ rarrarorro

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут вскоре оставить свои должности, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники.
Причины подобного решения, а еще конкретные сроки их возможного ухода с должностей сейчас не раскрываются.

Майкл Уолтц — одна из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации Соединенных Штатов Америки, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

По данным журналиста газеты Politico Джейка Трейлора, главный кандидатом на пост советника американского президента по национальной безопасности может стать спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.

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#сша
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Гордон* пожаловался на «киллеров Путина», мешающих ему ходить по магазинам
01 мая 2025, 18:37

Дмитрий Гордон

Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что не может спокойно ходить по магазинам и ездить за рулём из-за «элитных фсбшных киллеров», которые якобы охотятся за ним по заданию президента России Владимира Путина.
Гордон* подчеркнул, что на территории Украины задержали несколько групп, которые пытались убить его. В связи с этим он не может жить дома и постоянно перемещается по стране. В этом журналист обвинил российского президента, пишут украинские СМИ.

Также Гордон* подчеркнул, что он находится под государственной охраной.

В сентябре прошлого года СБУ сообщила о подготовке покушения на Гордона*. Тогда же задержали неназванного бывшего депутата Верховной рады, который якобы действовал в группе из четырёх человек под руководством ФСБ РФ.

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*признан Минюстом РФ иноагентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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