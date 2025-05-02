Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы футбольный фанат-барабанщик

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Преданный фанат футбольный сборной Испании Мануэль Касерес Артесеро, более известный как Маноло-барабанщик, скончался в возрасте 76 лет. Мужчина посетил 10 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы, став примером «настоящего поклонника» национальной команды. Информацию о его смерти подтвердило издание Football Espana.
Маноло не смог присутствовать лишь на чемпионате мира в Катаре в 2022 году (из-за проблем с бронированием отеля). Это стало редким исключением за десятилетия поддержки команды. Болельщик не только сопровождал сборную, но и руководил группами фанатов, а также владел популярным баром в Валенсии, который превратил в место встречи единомышленников.
За несколько дней до смерти его госпитализировали с респираторными осложнениями. Мужчина ушел из жизни 1 мая. Официальный аккаунт сборной Испании в соцсетях выразил соболезнования родным и близким относительно смерти Касереса.
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За несколько дней до смерти его госпитализировали с респираторными осложнениями. Мужчина ушел из жизни 1 мая. Официальный аккаунт сборной Испании в соцсетях выразил соболезнования родным и близким относительно смерти Касереса.
«Мы знаем, что ты и дальше будешь заставлять наши сердца биться», — отметили в пресс-службе команды.Читайте также:
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Мария Моисеева