В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США

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Миссия РФ при ООН готова к взаимодействию с Майком Уолтцем, номинированным Дональдом Трампом на пост нового постпреда США при организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social объявил о выдвижении советника по нацбезопасности Уолтца в качестве нового главы американской дипломатической миссии в ООН. По словам Трампа, обязанности советника по национальной безопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который продолжит работу в Госдепартаменте.
Полянский, комментируя назначение, выразил оптимизм в готовности сотрудничать с Уолтцем.
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Полянский, комментируя назначение, выразил оптимизм в готовности сотрудничать с Уолтцем.
«С нетерпением жду сотрудничества в ООН!», — написал он.1 мая сообщалось, что Соединенные Штаты Америки депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, которые находились в стране нелегально. Уточнялось, что среди них выходцы из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
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Мария Моисеева