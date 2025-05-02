«Хейт делает сильнее, популярнее и богаче»: Егор Крид поделился откровением о личной проблеме с 13 лет

Егор Крид (Фото: Instagram* @egorkreed)
Егор Крид поделился мудрым советом, как справляться с хейтом, вдохновленный слезами поклонницы после концерта. Артист рассказал, что с 13 лет сталкивается с негативом, но это не мешает ему собирать стадионы фанатов.
Как пишет в соцсетях сам певец, после одного из выступлений к Криду подошла расстроенная фанатка, которую огорчила ненависть хейтеров. Тронутый ее беспокойством, 30-летний исполнитель решил обратиться не только к ней, но и ко всем, кто сталкивается с подобным. Он объяснил поклонникам, что хейт — это отражение внутренних проблем критиков, а не недостатков тех, на кого вся «ненависть» направлена.
Крид признался, что уже больше половины своей жизни живет под шквалом слухов, выдуманных скандалов и чужих обид. Но это не останавливает его: он продолжает выступать перед тысячами преданных поклонников по всей стране. Своим поклонникам он предложил мыслить похожим образом — творить и развиваться, не бросать дело из-за злых языков и завистливых оскорблений.
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«Хейт делает сильнее. Популярнее и богаче. Хейт — это не про тебя. Это про них. (...) Ты для них — напоминание о том, кем они не стали», — написал Крид.Зависть, нерешительность и несбывшиеся мечты заставляют людей выплескивать злость, считает певец.
Егор Крид (Фото: Instagram* @egorkreed)
Крид признался, что уже больше половины своей жизни живет под шквалом слухов, выдуманных скандалов и чужих обид. Но это не останавливает его: он продолжает выступать перед тысячами преданных поклонников по всей стране. Своим поклонникам он предложил мыслить похожим образом — творить и развиваться, не бросать дело из-за злых языков и завистливых оскорблений.
«Чем ярке ты светишь, тем больше тех, кто урится от зависти. (...) Запомните: хейт никак не влияет на вас, вашу жизнь, вашу карьеру и вашу реальность! Верьте в себя и никого не слушайте. Обещаю — у вас все получится», — резюмировал певец.Ранее Егор Крид во время стрима также порассуждал об отношениях, браке и детях. Он «заявил», что не считает нужным жениться на даме, которая родит ему малыша. Потом в соцсетях артист отметил, что его слова вырвали из контекста.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева