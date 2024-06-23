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CSIS: Китай способен вернуть контроль над Тайванем без единого выстрела

23 июня 2024, 10:01
Фото: istockphoto/Tanaonte

Фото: istockphoto/Tanaonte

Китай вполне может вернуть контроль над Тайванем, не прибегая к военному решению вопроса. Властям КНР достаточно использовать карантин и экономическую блокаду.


К такому выводу пришли аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). На протяжении долгого времени американские эксперты считают ключевыми два способа возможных действий со стороны КНР: полномасштабное вторжение либо военная блокада острова. Однако специалисты CSIS заявили о третьем возможном пути, который они назвали «карантином».

По мнению аналитиков вашингтонского Центра, сотрудники Береговой охраны Китая и других полицейских служб безопасности на море могут легко инициировать «полный или частичный карантин» на Тайване. Они ограничат доступ в порты острова, тем самым перекрыв жизненно необходимые поставки. В этом случае Вашингтон окажется в крайне затруднительном положении, считают в CSIS. В случае вмешательства американских военных кораблей или самолётов в подобные действия Береговой охраны КНР именно США могут рассматриваться в качестве инициатора военных действий.

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Осуждённый Уилан призвал власти США добиться обмена его и Гершковича
23 июня 2024, 10:03

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Американец Пол Уилан, отбывающий в России 16-летний тюремный срок по делу о шпионаже, призвал Белый дом принять все возможные меры для того, чтобы как можно скорее вернуть в США его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
В беседе с CNN он призвал американские власти заполнить тюрьму в Гуантанамо чиновниками из России, арестовать российских шпионов и сделать всё возможное для того, чтобы Кремль задумался об обмене и вернул арестованных американцев на родину. ПО словам Уилана, если не предпринять решительных мер, Москва продолжит «хватать» граждан Соединённых Штатов.

За последнее время в России были арестованы несколько американцев. В частности, это сержант армии США Гордон Блэк. В июне суд во Владивостоке приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии за кражу и избиение девушки (он не признал вину). А также балерина с российским и американским гражданством Ксения Карелина, известная в США как Ксения Хавана. Она была задержана в феврале за перевод $51,8 в украинский благотворительный фонд. По информации ФСБ, ей предъявлено обвинение в государственной измене.

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#сша
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#фонд
#избиение
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FT: Экспортированное Сербией оружие на 800 млн евро могло попасть на Украину
23 июня 2024, 09:35

Фото: сайт Кремля

С 2022 года Сербия продала на экспорт оружия и боеприпасов на сумму около 800 миллионов евро. Часть этих вооружений, если не все, могла попасть на Украину.
Об этом пишет издание The Financial Times. Авторы материала сообщают, что президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что эта сумма «в общих чертах» точная и соответствует данным за два-три года. Он также косвенно согласился с тем, что часть сербского экспортируемого оружия могла попасть на Украину.

«Мы не поставляем и не можем поставлять вооружения ни России, ни Украине. Но у нас было много контактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. То, что они потом делают со своим оружием, — это их дело», — передаёт издание слова сербского лидера.

В России уже отреагировали на эту информацию. Член Совета Федерации Владимир Джабаров призвал не торопиться с выводами. Он предположил, что это мог быть умышленный информационный вброс со стороны Запада для того, чтобы поссорить Россию и Сербию. Если же информация о поставках сербского оружия на Украину подтвердится, это будет серьёзной ошибкой Белграда. Сенатор напомнил, что Вучич сам недавно предостерегал от разжигания третьей мировой войны. А подобные действия могут только приблизить её начало, заключил Джабаров.

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#информация
#вооружения
#вучич
#сербия
#украина
#экспорт
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Профсоюзы призвали освободить от НДФЛ получающих зарплату в размере МРОТ
23 июня 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Natalya Vilman

Граждане России, которые получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), должны быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Иными словами, ставка НДФЛ для них должна быть нулевой.
С такой инициативой выступает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом в разговоре с ТАСС рассказала заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

В качестве аргумента в пользу этой идеи она провела аналогию с налогом на прибыль — предприниматели не платят его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так же и работник не должен платить налог с той суммы, которая лишь возмещает затраты его рабочей силы, в первую очередь физиологические.

Кроме того, профсоюзы полагают, что МРОТ должен быть увязан с минимальным потребительским бюджетом. Он, в отличие от прожиточного минимума, является бюджетом более высокого уровня и только он способен обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы.

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#профсоюзы
#предприниматели
#мрот
#ректор
#налог
#ндфл
#бюджет
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Польша готовится закрыть два последних погранперехода на границе с Белоруссией
23 июня 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Stadtratte

Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией. Речь идёт о закрытии трёх последних функционирующих пограничных переходов.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. В интервью телеканалу TVN он указал, что такая возможность рассматривается «из-за действий белорусской стороны». По словам главы МИД, в настоящее время Варшава изучает возможные последствия такого шага для польской экономики. В этом вопросе он сослался на опыт Финляндии, которая закрыла границу с Россией.

В настоящее время между Польшей и Белоруссией действуют один пассажирский и два грузовых пограничных перехода. Варшава регулярно обвиняет Минск в умышленной организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей.

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#мид
#министр
#интервью
#польша
#белоруссия
#граница
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Американский посол в Японии: Визит Путина в Азию подтвердил худшие опасения США
23 июня 2024, 07:49

Фото: сайт Кремля

Визит Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «разозлил» США. Например, американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что это турне российского президента реализовало худшие опасения Соединённых Штатов.
Как пишут обозреватели газеты The New York Times, четырёх дней, проведённых президентом России в Азии, оказалось достаточно для того, чтобы разозлить Вашингтон. Автор статьи также подчеркнул, что Вьетнам начинает иметь всё большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку оба государства соперничают за влияние на эту страну.

Обозреватель называет визит Путина «дерзким» и предрекает Соединённым Штатам ещё больше потенциальных угроз помимо непростой ситуации вокруг Тайваня и постоянных обострений в Южно-Китайском море.

«Ваши худшие опасения сбываются», — приводит автор статьи слова Рама Эмануэля.

Дипломат считает, что своей поездкой российский лидер откровенно продемонстрировал Белому дому, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.

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#москва
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#дипломат
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Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за его слова о кронпринце страны
23 июня 2024, 07:09

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Окончание нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана. Американский президент Джозеф Байден в своё время назвал его «изгоем», представитель королевской династии саудитов, видимо, этого не забыл.
Такое мнение высказал директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. В материале отмечается, что глобальные балансы и стратегические позиции партнёров на Западе в настоящее время подвергаются кардинальным изменениям. Автор статьи подчёркивает, что можно смело утверждать, что партнёры по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Западные лидеры своими необдуманными действиями только ускоряют переход к постамериканской эпохе.

По мнению Тутара, одной из главных примет этой новой эпохи стало окончание нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия соглашалась реализовывать свою нефть за доллары. Во время своей предвыборной кампании 2020 года Джозеф Байден оскорбил кронпринца Мухаммеда бин Салмана, назвав его «изгоем» и пообещав привлечь к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги. Нынешнее решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединённых Штатов, заключает автор публикации.

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#сша
#саудовская аравия
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Стали известны три оказывающих влияние на Байдена ближайших соратника
23 июня 2024, 06:41

Фото: сайт Белого дома США

Журналист New York Times (NYT) рассекретил трех ближайших соратника президента США Джо Байдена, которые оказали на него наибольшее влияние.
Как отмечается в статье, несмотря на то, что американского лидера окружают многие сотрудники, политические эксперты и секретари, он является «олицетворением старой школы» и полностью полагается на небольшой круг людей, обладающих уникальной способностью «держать сущность Джо Байдена в центре внимания». В самый ответственный момент каждый из них сказал президенту США новости, которые тот не хотел слышать, но когда президент решил баллотироваться на второй срок, никто не выступил против.

Газета первым назвала бывшего главу администрации Белого дома Рона Клейна, который призвал Байдена принять вызов бывшего президента США Дональда Трампа. Второй – юрист Томас Донилон, который спас Байдена, разработав стратегию победы на президентских выборах против Трампа в 2020 году.

Третьим издание называет Теда Кауфмана, бывшего сенатора, приверженного решению многих «деликатных» проблем, самого важного доверенного лица Байдена. В 1986 году он незаметно помог Байдену разработать планы своей первой президентской кампании. Более 20 лет спустя он был единственным участником конференции, не являющимся членом семьи, который попросил Байдена снова баллотироваться.

Напомним, что выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден считаются основными кандидатами на этот пост.

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#дональд трамп
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#выборы
#президент
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Трамп пообещал урегулирование конфликта на Украине до своей инаугурации
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации
23 июня 2024, 06:01

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) пообещал, что в случае победы на выборах достигнет мирного урегулирования конфликта на Украине еще до официальной инаугурации, передает ТАСС.
Кроме того, бывший американский лидер пообещал предотвратить Третью мировую войну.

Ранее стало известно, что избиратели недовольны политикой Джо Байдена. Кроме того, за последние четыре месяца против него проголосовали более 650 000 демократов. В частности, избиратели они предпочитали ставить графу «против всех», а некоторые – протестовали при помощи пустых бюллетеней, голосования за других кандидатов и т.д.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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#украина
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#дональд трамп
#сша
#джозеф байден
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Россияне рассказали о способах и методах хранения сбережений
SuoerJob: россияне предпочитают хранение сбережений в нацвалюте
23 июня 2024, 05:10

Фото: iStock/Nattakorn Maneerat

Доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже, свидетельствуют данные опроса SuperJob, передает «Газета.Ru».
Так, 58% россиян по-прежнему считают, что сбережения следует хранить в национальной валюте. По мнению 30% опрошенных, можно копить в долларах, 24% предпочитают в евро.

В 2023 году было 37% тех, кто поддерживал сохранение своих сбережений в долларах, а 30% - в евро. На сегодняшний день, после введения дополнительных санкций со стороны США, доверие россиян к доллару и евро снизилось.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать новую биржу для торговли акциями.

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