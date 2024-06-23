CSIS: Китай способен вернуть контроль над Тайванем без единого выстрела

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Китай вполне может вернуть контроль над Тайванем, не прибегая к военному решению вопроса. Властям КНР достаточно использовать карантин и экономическую блокаду.
К такому выводу пришли аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). На протяжении долгого времени американские эксперты считают ключевыми два способа возможных действий со стороны КНР: полномасштабное вторжение либо военная блокада острова. Однако специалисты CSIS заявили о третьем возможном пути, который они назвали «карантином».
По мнению аналитиков вашингтонского Центра, сотрудники Береговой охраны Китая и других полицейских служб безопасности на море могут легко инициировать «полный или частичный карантин» на Тайване. Они ограничат доступ в порты острова, тем самым перекрыв жизненно необходимые поставки. В этом случае Вашингтон окажется в крайне затруднительном положении, считают в CSIS. В случае вмешательства американских военных кораблей или самолётов в подобные действия Береговой охраны КНР именно США могут рассматриваться в качестве инициатора военных действий.
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Александр Бойцов