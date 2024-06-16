Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к атаке на Тайвань

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что США вынуждают Пекин напасть на Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Свое недовольство китайский лидер выразил на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года. Однако, как отметил Си Цзиньпин, Китай не клюнул на приманку. На той же встрече китайский лидер выразил опасение, что конфликт с США уничтожит достижения страны и помешает ей добиться «великого возрождения» к 2049 году.
Ранее сообщалось, что Китай призвал Москву и Киев к переговорам.
Читайте также:
Китай призвал Москву и Киев к переговорам
Страны G7 призвали Китай не поддерживать РФ
Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Александр Климов