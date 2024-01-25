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Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО

«Известия»: В НАТО начались крупнейшие за 10 лет учения Steadfast Defender 2024
25 января 2024, 03:19
Фото: iStock/Veni vidi...shoot

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

В НАТО стартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения Steadfast Defender 2024, заявил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.
«Военный корабль США Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало Steadfast Defender 2024, крупнейших учений НАТО за последние десятилетия», — написал Уайт в соцсети X.

Отмечается, что учения будут проходить в Атлантике и в Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих стран альянса. В рамках учений проведут целый ряд маневров для отработки возможных сценариев столкновения с «сопоставимым противником» во всех операционных средах и театрах в зоне соприкосновения.


Ранее сообщалось, что НАТО не пригласил Белоруссию наблюдать за учениями, нарушив тем самым международные обязательства. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

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#нато
#учения
#белоруссия
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Лондон хочет купить у ФРГ ракеты Taurus взамен отданных на Украину Storm Shadow
Handelsblatt: Великобритания намерена приобрести у Германии ракеты Taurus
25 января 2024, 02:54

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Великобритания намерена купить для себя у правительства Германии дальнобойные ракеты Taurus, чтобы взамен передать Украине больше крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, предложение королевства поступило несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца сейчас изучает его.

«Для Шольца соглашение с Великобританией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину», — говорится в статье.

Handelsblatt пишет, что для Лондона, в свою очередь, подобное соглашение станет возможностью увеличить помощь Украине без риска поставить под угрозу свою боеспособность и исчерпать запасы дальнобойных ракет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild призвал побыстрее дать ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракеты Taurus, чтобы «уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины». Министр упрекнул Запад в «бесконечных дискуссиях» вместо производства боеприпасов. По его словам, недостаточное количество артиллерийских боеприпасов «было проблемой с самого начала». Киев констатирует, что «западная оборонная промышленность не способна производить достаточные объёмы».

Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина действительно имела бы возможность наносить удары вглубь России.

В начале января 2024 депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения. Однако при голосовании это предложение в итоге было отвергнуто.

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#ракета
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#германия
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ТАСС: Хуситы объявили о начале военной операции против кораблей ВМС США
25 января 2024, 00:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Йеменские мятежники-хуситы объявили о начале военной операции против кораблей военно-морских сил США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили телеканалу «Аль-Джазира» представители движения «Ансар Аллах», они нанесли удар по американскому военному кораблю, который защищал два коммерческих судна в Аденском заливе и проливе Баб-эль-Мандаб. Хуситы утверждают, что несколько ракет попали в цель.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия продолжит наносить удары по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#сша
#йемен
#корабль
#военные
#хуситы
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В США восхитились Лавровым
Подполковник Квятковски: Лавров отличается честностью и образованностью
24 января 2024, 22:37

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является очень образованным и честным человеком. Так его охарактеризовала бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Она сравнила Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Они занимают одинаковые должности в своих странах. Лавров, конечно, хорошо проинформирован. Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями», - похвалила Квятковски Лаврова.

Она подчеркнула, что глава российского МИД является очень благоразумным человеком.

При этом подполковник отметила, что Блинкен совершенно другой. По ее словам, он не всегда качественно подготовлен и не может отвечать на вопросы журналистов как следует.

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#сша
#мид
#лавров
#блинкен
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«Пытаются выиграть время»: Франция отказалась назначить срочное заседание СБ ООН по Ил-76
Полянский: Франция отказалась назначить срочное заседание СБ ООН по Ил-76
24 января 2024, 22:26

Фото: iStock/Askolds

Франция отклонила просьбу России о назначении срочного заседания Совбеза ООН из-за поражения ВСУ российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом проинформировал зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями Председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена, — заявил Полянский.

По его словам, таким решением Франция пытается выиграть время и дать возможность украинским властям придумать, как объяснить произошедшее. Таким образом, Полянский уточнил, что заседание проведут толтко 25 января в 17.00 по Нью-Йорку, то есть в 01.00 26 января по московскому времени.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту. Он отметил, что не хотел бы повторения истории 2022 года, когда после инсценировки в Буче, по словам Лаврова, России пришлось ждать заседания три дня.

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#самолет
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Лавров: Россия не хочет большой войны
Лавров: РФ многократно переживала войны, поэтому не хочет эскалации
24 января 2024, 21:25

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Россия многократно переживала войны, поэтому сейчас не желает эскалации. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас многие страны говорят об эскалации конфликтов, а также подозревают Россию в создании угрозы. Но российские власти не хотят большой войны, поскольку страна в своей истории уже неоднократно проходила через это.

Лавров добавил, что США и НАТО в своих доктринах указывают Россию как страну, создающую прямую угрозу их безопасности.

В связи с этим, Североатлантический альянс приступил к затягиванию к себе нейтральных государства, таких как Финляндия и Швеция.

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#сергей лавров
#мид рф
#россия
#война
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Лавров напомнил предупреждающим о войне с РФ об инстинкте самосохранения
24 января 2024, 21:10

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что у тех, кто предупреждает о возможной войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения. Об этом он говорил на пресс-конференции.
«Надеюсь, что это не так, что там все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения», - заявил Лавров.

Он также признался, что слышал, как действующий президент США Джо Байден говорил, что в случае поражения Украины Россия нападет на страны Прибалтики, Финляндию и другие.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту. Он отметил, что не хотел бы повторения истории 2022 года, когда после инсценировки в Буче, по словам Лаврова, России пришлось ждать заседания три дня.

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Лавров: Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 20:54

Фото: сайт Кремля

Россия устанавливает все факты крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия сейчас устанавливает все факты произошедшего.

Он подчеркнул, что украинская сторона сразу после крушения Ил-76 заявила «об очередной победе ВСУ». Однако, когда стало известно, что на борту упавшего самолета находились украинские военнопленные, киевский режим начал «заметать под ковер» свои сообщения о победах.

«Повторюсь, мы только-только эту информацию получили, она проверяется, в том числе для этого мы настаиваем на созыве сегодня заседания Совета Безопасности, где украинская сторона могла бы рассказать, как все это произошло», - отметил Лавров.

Он также добавил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту.

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#самолет
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#всу
#лавров
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В США заявили об отсутствии денег для Украины
Остин: У США больше нет денег для Украины
24 января 2024, 20:37

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

У США больше нет денег для Украины. Такое заявление сделал министр обороны Ллойд Остин в рамках ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Киева. Его слова передает Associated Press.
«У США у кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад», – заявил Остин.

Он также призвал сделать все, чтобы предоставить Украине максимальное число наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков для борьбы с российскими ракетами.

При этом издание приводит слова помощника министра обороны по международным делам Селесты Валландр, которая рассказала, что Минобороны Украины постоянно получает информацию нехватке у ВСУ вооружения и боеприпасов.

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#всу
#минобороны
#вооружения
#ракеты
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Белый дом не стал комментировать крушение самолёта Ил-76
24 января 2024, 20:35

Фото: iStock/lucky-photographer

Белый дом отказался комментировать крушение самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Там подчеркнули, что уведомлены по данному вопросу, однако не могут дать комментарий из-за недостаточного количества информации.

Ранее председатель комитета по международным делам Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за крушение российского самолёта с украинскими военнопленными на борту лежит на США и Евросоюзе. Также он поддержал предложение депутата Картополова о признании киевского террористическим.

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#крушение
#сша
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