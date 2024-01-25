Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО

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В НАТО стартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения Steadfast Defender 2024, заявил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.
«Военный корабль США Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало Steadfast Defender 2024, крупнейших учений НАТО за последние десятилетия», — написал Уайт в соцсети X.Отмечается, что учения будут проходить в Атлантике и в Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих стран альянса. В рамках учений проведут целый ряд маневров для отработки возможных сценариев столкновения с «сопоставимым противником» во всех операционных средах и театрах в зоне соприкосновения.
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