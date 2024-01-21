Грушко: Военные учения, как Steadfast Defender, увеличивают риски инцидентов

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Учения такого масштаба, как Steadfast Defender-2024, которые проводит НАТО, только увеличивают риски военных инцидентов, но эти провокационные демонстрации силы Россию не запугают.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы МИД Александр Грушко. До этого Кристофер Каволи, который является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, дал старт на следующей неделе крупнейших за последние 10 лет учений альянса Steadfast Defender-2024.
В учениях будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев. Грушко отметил, что подобные мероприятия такого масштаба сильно увеличивают риск военных инцидентов, а также ещё больше дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности.
В рамках учений проведут целый ряд маневров для отработки возможных сценариев столкновения с «сопоставимым противником» во всех операционных средах и театрах в зоне соприкосновения.
В КНДР также выразили надежду, что России и дальше будет придерживаться во всех направлениях самостоятельной и независимой политики, тем самым внося «огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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В учениях будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев. Грушко отметил, что подобные мероприятия такого масштаба сильно увеличивают риск военных инцидентов, а также ещё больше дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности.
«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное - поддерживать на плаву это инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире», - считает Александр Грушко.Он отметил, что РФ обладает всеми ресурсами, чтобы обеспечить безопасность и обороноспособность. По мнению Грушко, масштаб натовских учений означает окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам холодной войны, которые направлены на конфронтацию с РФ.
В рамках учений проведут целый ряд маневров для отработки возможных сценариев столкновения с «сопоставимым противником» во всех операционных средах и театрах в зоне соприкосновения.
«Путём демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целю нанесения стратегического поражения России», - отметил Грушко.Также сообщается, что в заявлении МИД КНДР, опубликованного по итогам визита министра Цой Сон Хи в Россию, говорится, что Северная Корея высоко оценила роль Российской Федерации в поддержание баланса и стратегической стабильности в мире.
В КНДР также выразили надежду, что России и дальше будет придерживаться во всех направлениях самостоятельной и независимой политики, тем самым внося «огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Мария Фирсова