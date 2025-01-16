«Да хоть все пусть закроют»: Лукашенко о КПП на границе с Польшей

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Польше закрыть все пункты пропуска, комментируя ситуацию с очередями на границе. Его слова приводит агентство БелТА.
Глава государства призвал Варшаву смело закрывать все КПП, поскольку белорусы не ездят в Польшу и ничего туда не возят.
Лукашенко подчеркнул, что предприятия Белоруссии не возят в Польшу свои продукты, поскольку действуют санкционные ограничения. В связи с этим Минск не ведёт борьбу с мигрантами, массово прибывающими на польскую территорию через белорусскую границу.
Лидер страны добавил, что не будет защищать Польшу от наплыва мигрантов, поскольку страна ввела санкции против белорусского народа.
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Лукашенко подчеркнул, что предприятия Белоруссии не возят в Польшу свои продукты, поскольку действуют санкционные ограничения. В связи с этим Минск не ведёт борьбу с мигрантами, массово прибывающими на польскую территорию через белорусскую границу.
Лидер страны добавил, что не будет защищать Польшу от наплыва мигрантов, поскольку страна ввела санкции против белорусского народа.
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Анастасия Чинкова