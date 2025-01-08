Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией

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Украина возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, слова которого приводит агентство УНН.
Он назвал белорусское направление «угрожающим». На границе со страной происходит установка инженерного укрепления, фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов. По словам Демченко, этом необходимо, чтобы ВСУ могли «противодействовать любой угрозе».
Кроме того, представитель госпогранслужбы указал на расширение системы видеонаблюдения на украинско-белорусской границе.
Демченко напомнил, что общая протяжённость границы между Белоруссией и Украиной составляет свыше 1080 километров.
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Кроме того, представитель госпогранслужбы указал на расширение системы видеонаблюдения на украинско-белорусской границе.
Демченко напомнил, что общая протяжённость границы между Белоруссией и Украиной составляет свыше 1080 километров.
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Анастасия Чинкова