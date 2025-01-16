Экстремисты планируют захват приграничных районов Белоруссии, сообщили в Совбезе

Белорусские экстремисты за рубежом разрабатывают план захвата приграничных районов и ввода туда «миротворческого» контингента Запада. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в беседе с изданием «СБ.Беларусь сегодня».