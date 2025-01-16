Экстремисты планируют захват приграничных районов Белоруссии, сообщили в Совбезе

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Белорусские экстремисты за рубежом разрабатывают план захвата приграничных районов и ввода туда «миротворческого» контингента Запада. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в беседе с изданием «СБ.Беларусь сегодня».
По сведениям ведомства, экстремистские формирования задействованы в вооружённой операции по захвату нескольких населенных пунктов на границе Белоруссии, провозглашению их «свободной» территорией и воду туда «миротворческого» контингента западными государствами.
Вольфович подчеркнул, что в настоящее время в рамках массированной антибелорусской кампании продолжается поддержка радикальной оппозиции, покинувшей Белоруссию, а также других деструктивных сил, которые намерены реализовать план по силовому свержению действующей в стране власти.
Госсекретарь Совбеза добавил, что ведётся подготовка боевиков, которые войдут в так называемую «белорусскую освободительную армию». Также на территории Польши проходит обучение боевиков в командно-координационном центре «Посполитое рушение». Кроме того, на Украине осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, в рядах которых есть белорусские радикалы.
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Вольфович подчеркнул, что в настоящее время в рамках массированной антибелорусской кампании продолжается поддержка радикальной оппозиции, покинувшей Белоруссию, а также других деструктивных сил, которые намерены реализовать план по силовому свержению действующей в стране власти.
Госсекретарь Совбеза добавил, что ведётся подготовка боевиков, которые войдут в так называемую «белорусскую освободительную армию». Также на территории Польши проходит обучение боевиков в командно-координационном центре «Посполитое рушение». Кроме того, на Украине осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, в рядах которых есть белорусские радикалы.
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Анастасия Чинкова