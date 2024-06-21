Песков объяснил решение Путина подарить Ким Чен Ыну ещё один Aurus

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подарок Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
Напомним, речь идет об автомобиле Aurus.
Спикер Кремля назвал подарок необходимым для использования главой КНДР. По его словам, подаренный автомобиль на «короткой базе» и подобные презенты имеют прикладное значение.
Песков также добавил, что для КНДР, которая является непосредственно соседом России, это «не дорогой подарок».
В свою очередь, Ким Чен Ын преподнес в качестве подарка Владимиру Путину собак породы пхунсан. Пресс-секретарь президента России сообщил, что питомцам еще предстоит дать клички. Он также добавил, что собаки еще не прибыли в Россию.
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Спикер Кремля назвал подарок необходимым для использования главой КНДР. По его словам, подаренный автомобиль на «короткой базе» и подобные презенты имеют прикладное значение.
Песков также добавил, что для КНДР, которая является непосредственно соседом России, это «не дорогой подарок».
В свою очередь, Ким Чен Ын преподнес в качестве подарка Владимиру Путину собак породы пхунсан. Пресс-секретарь президента России сообщил, что питомцам еще предстоит дать клички. Он также добавил, что собаки еще не прибыли в Россию.
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Анастасия Хохлова