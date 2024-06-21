На западе рассказали, какой шаг Путина стал для США катастрофой

Фото: сайт Кремля
Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам стал для США катастрофой. Такое заявление на YouTube-канале Duran сделал эксперт из Великобритании Александр Меркурис. По мнению аналитика, Штаты ставили перед собой одну важную задачу, а именно, не допустить, чтобы Россия и Северная Корея сблизились.
«Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть… Именно это происходит, когда ты не ведешь дипломатию, а придерживаешься политики вооруженных конфликтов и войн, желая наложить санкции на всех», – сказал Меркурис.
Он назвал прошедшую неделю «катастрофической» для американской внешней политики, потому что саммит в Бюргенштоке провалился, а на Ближнем Востоке свое развитие продолжает кризис, выходящий из-под контроля Вашингтона.
Ранее сообщалось, что поездка Путина в Северную Корею стала для США сигналом, что РФ стремительно укрепляет партнерские связи.
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Никита Кротов