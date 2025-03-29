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Да Силва едва не выгнал приехавшего к нему по просьбе Зеленского экс-премьера Италии

Да Силва не принял приехавшего к нему по просьбе Зеленского экс-премьера Италии
Фото: istockphoto/3dmitry

Фото: istockphoto/3dmitry

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наотрез отказался говорить с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой. Тот приехал к бразильскому лидеру по просьбе Владимира Зеленского.
О своём провалившемся визите в Бразилию рассказал сам итальянский политик, сообщает газета La Repubblica. По словам д'Алемы, Зеленский обратился к нему в кулуарах « балканской инициативы» (саммит стран Юго-Восточной Европы в Тиране, на котором присутствовал Зеленский).

«Он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны"», — рассказал экс-премьер Италии.

По его словам, глава киевского режима попросил его съездить к президенту Бразилии да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать».

«Я поехал, но Лула да Силва чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема», — сказал д’Алема.

Визит в Китай, по его словам, также не привёл к каким-то конкретным результатам.

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#китай
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#саммит
#зеленский
#бразилия
#президент
Новый премьер Канады Карни выступил против сотрудничества с РФ в Артктике
29 марта 2025, 02:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не будет сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом глава государства сказал в ходе брифинга.
«Мы назначили посла (В Арктический совет), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран», — передает слова Карни РИА Новости.

Напомним, что политик сменил на посту премьер-министра Джастина Трюдо, который ушел в отставку. Экс-премьер оставил свой пост из-за тарифной войны с Вашингтоном. В ходе своего прощального выступления Трюдо не сдержал слез.

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Bloomberg: Путин проверяет готовность Трампа ослабить санкции против РФ
29 марта 2025, 00:34

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин проверяет готовность американского коллеги Дональда Трампа увеличить давление на ЕС и ослабить санкции против РФ. Об этом пишет Bloomberg.
«Целью... было сначала посмотреть, примет ли Трамп эту идею, а затем сможет ли он привлечь к ней Европейский союз... Президент России Владимир Путин проверяет, о чем можно договориться с Трампом, и успех со SWIFT может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом», — заявляет агентство.

В сообщении говорится о требовании Кремля вновь подключить к системе SWIFT ряд банков в рамках «Черноморской инициативы». Таким образом Владимир Путин проверяет Трампа, что в дальнейшем может привести к полному постепенному ослаблению антироссийский санкций.

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Bloomberg: Москва застала США врасплох насчет вопроса санкций и Черного моря
29 марта 2025, 00:19

Фото: iStock/vchal

Москва застала врасплох США требованием снять санкции с ряда российских банков в рамках «Черноморской инициативы». Об этом пишет Bloomberg.
«Кремль, похоже, застал Белый дом врасплох, заявив, что его участие зависит от снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями. Это включало в себя повторное подключение к SWIFT», — говорится в сообщении.

Таким образом подключение России к SWIFT становится одним из ключевых факторов в процессе прекращения огня в Черном море. К тому же это касается и снятия санкций с ряда банков, которые участвуют в международной торговле в области сельского хозяйства.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Черноморская инициатива» практически готова. В случае достижения соглашения, Штаты перейдут к следующему этапу урегулирования конфликта.

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#сша
#санкции
#соглашения
#президент
#море
#кремль
#переговоры
#украина
#россия
#чёрное море
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В Совфеде отреагировали на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул
Сенатор Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии Гуцул
29 марта 2025, 00:05

Фото: istockphoto/Yingko

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 20 суток. Он подчеркнул, что руководитель была выбрана в соответствии с законом Молдавии и полным соблюдением всех процедур, и основное, чем она не нравилась власти — готовностью выстраивать отношения с Россией.
«Они устранили своего политического конкурента. Речь идет не столько о расправе с лидером отдельно взятого региона, речь идет о расправе с политическим лидером, который представляет альтернативную политическую программу... И именно поэтому она подвергается политическим репрессиям и сейчас находится в тюрьме», — пояснил сенатор в беседе с RT.
Арест Гуцул также прокомментировал и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Как сообщают argumenti.ru, сенатор указал на грязные методы борьбы президента Молдавии Майи Санду, которая готовится к осенним парламентским выборам. По его мнению, причиной задержания главы Гагаузии может быть и личная неприязнь со стороны Санду.
«Осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы. Чтобы удержаться у власти, Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов», — отметил Джабаров.
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Стали известны шансы Макгрегора стать президентом Ирландии
Аналитик Миролюбов: у Макгрегора есть высокие шансы стать президентом Ирландии
28 марта 2025, 23:52

Конор Макгрегор (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

У бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора есть высокие шансы стать президентом Ирландии. Об этом заявил аналитик и главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, западное общество все больше склоняется к национально ориентированным лидерам, а Макгрегор как раз выступает против миграционного пакта, принятого Евросоюзом.
«Этот документ, в частности, требует от стран ежегодно принимать установленное количество мигрантов или компенсировать их размещение в соседних странах. Ирландцы же устали от мигрантов и с удовольствием проголосуют за эту инициативу», — пояснил он.
Миролюбов добавил, что Макгрегор заявил о намерении тратить деньги на собственную страну, а не на поддержку мигрантов, что поднимает его авторитет среди ирландцев и американцев ирландского происхождения, которых насчитывается порядка 40 миллионов человек.
«К тому же нельзя исключать, что Штаты планируют устроить в Ирландии какой-то свой политический проект, поэтому и придумали кандидатуру Макгрегора. Поэтому, если дойдет до дела, Конор скорее всего станет следующим президентом Ирландии», — предполагает аналитик.
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