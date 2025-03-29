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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наотрез отказался говорить с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой. Тот приехал к бразильскому лидеру по просьбе Владимира Зеленского.
О своём провалившемся визите в Бразилию рассказал сам итальянский политик, сообщает газета La Repubblica. По словам д'Алемы, Зеленский обратился к нему в кулуарах « балканской инициативы» (саммит стран Юго-Восточной Европы в Тиране, на котором присутствовал Зеленский).
По его словам, глава киевского режима попросил его съездить к президенту Бразилии да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать».
Визит в Китай, по его словам, также не привёл к каким-то конкретным результатам.
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«Он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны"», — рассказал экс-премьер Италии.
По его словам, глава киевского режима попросил его съездить к президенту Бразилии да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать».
«Я поехал, но Лула да Силва чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема», — сказал д’Алема.
Визит в Китай, по его словам, также не привёл к каким-то конкретным результатам.
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Александр Бойцов