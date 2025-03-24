Президент Бразилии посетит Россию для разговора с Путиным

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию с официальным визитом. Об этом сообщил его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью бразильскому изданию Folha de S. Paulo.
В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Лулы с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что визит должен состояться в мае.
23 марта «Радио 1» передавало, что президент США Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал, что в 2025 году лидеры стран СНГ приедут в Москву для участия в параде, посвящённом 80-летию Победы.
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23 марта «Радио 1» передавало, что президент США Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал, что в 2025 году лидеры стран СНГ приедут в Москву для участия в параде, посвящённом 80-летию Победы.
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Мария Моисеева