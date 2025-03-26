Лавров высмеял резкую смену позиции ЕС по миру на Украине

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Глава МИД РФ Сергей Лавров высмеял резкую смену риторики Евросоюза в отношении урегулирования конфликта на Украине. Об этом дипломат заявил в своем интервью для «Первого канала».
«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь "мяч" на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — высказался Лавров.
Дипломат отметил тот факт, что когда Киев дал согласие на 30-дневное перемирие, тогда же он запустил по территории центральной России рекордное число беспилотников. При этом Запад никак не осудил данные действия Украины. К тому же Киев сам настаивал на мгновенном согласии Москвы пойти на временное прекращение огня.
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Иван Мусатов