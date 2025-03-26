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Лавров высмеял резкую смену позиции ЕС по миру на Украине

Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Глава МИД РФ Сергей Лавров высмеял резкую смену риторики Евросоюза в отношении урегулирования конфликта на Украине. Об этом дипломат заявил в своем интервью для «Первого канала».
«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь "мяч" на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — высказался Лавров.

Дипломат отметил тот факт, что когда Киев дал согласие на 30-дневное перемирие, тогда же он запустил по территории центральной России рекордное число беспилотников. При этом Запад никак не осудил данные действия Украины. К тому же Киев сам настаивал на мгновенном согласии Москвы пойти на временное прекращение огня.

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#сша
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#лавров
#украина
Лавров назвал генсека НАТО смешным и жалким за его позицию по Гренландии и США
26 марта 2025, 01:53

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте смешным и жалким человеком за его позицию по Гренландии и США. Об этом дипломат заявил в интервью для «Первого канала».
«Кстати, про Гренландию. Позорное явление. Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом в Белом доме выразил надежду, что США не будут "впутывать" НАТО в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что несмотря на свою позицию по Гренландии, Рютте не раз говорил об Украине, которая не входит в состав НАТО. Рютте требовал не нарушать целостность Украины, при этом решил не привлекать альянс к вопросу отношений Гренландии и США.

Ранее Лавров сравнил попытки Запада по сдерживанию России и нанесении ей стратегического поражения с планами Наполеона и Гитлера. Последние для этого завоевали всю Европу, а сейчас на эти цели был мобилизован весь Европейский союз.

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Лавров: диалог между Россией и США — это возвращение к нормальности
26 марта 2025, 01:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Диалог между Россией и США необходим и является возвращением к нормальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем интервью для Первого канала.
«Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене – это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена… То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог — это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина», — сказал Лавров.

Глава МИД оценил отношения России с США, когда последней руководил Джо Байден, аномалией. При этом Лавров подчеркнул оставшиеся разногласия между странами, однако у государств есть и совместные интересы. В пример дипломат привел восстановление «Северных потоков», за что выступают обе стороны. Европейских лидеров, которые против этого, Лавров охарактеризовал так:

«Это либо больные люди, либо самоубийцы».

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#сша
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Глава ЦРУ: украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мира
26 марта 2025, 01:12

Фото: iStock/Iryna Imago

По словам главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мирного соглашения. Об этом он сказал на выступлении, которое транслировалось на канале C-SPAN-3.
«Я убежден, на основе своих размышлений и разведданных, что они будут биться голыми руками, если потребуется и если их не устроят условия мирного соглашения», — заявил Рэтклифф.

Помимо этого глава ЦРУ сказал, что уверен в намерениях президента США Дональда Трампа остановить украинских конфликт на тех условиях, которые не позволят его возобновить. Рэтклифф подчеркнул, что результаты перемирия не устроят обе стороны, так как в этом случае Москва и Киев не достигнут своих максимальных целей.

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Лавров: Уиткофф переоценивает европейские элиты и Зеленского, говоря о перемирии
26 марта 2025, 00:58

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф переоценивает европейские элиты и Владимира Зеленского в вопросе перемирия на Украине. Об этом дипломат заявил в интервью Первому каналу.
«Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — говорит об Уиткоффе Лавров.

Дипломат уточнил, что политическое будущее Владимира Зеленского может быть под вопросом, так как его «светлый образ» уже потускнел за пределами радикальных кругов Украины. К тому же глава киевского рассчитывает удержать свои позиции, так как осознает сложность внутренне и международной политики.

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Посланник Трампа Гренелл: Украина отказалась от ядерного оружия РФ
26 марта 2025, 00:46

Фото: iStock/Gerasimov174

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что после распада СССР Украина отказалась от ядерного оружия, которое принадлежало России. Об этом политик написал в соцсети X.
«Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — заявляет Гренелл.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский может решиться на подрыв украинских атомных электростанций из-за безвыходной ситуации в конфликте с РФ. Это может стать последним козырем в рукаве главы киевского режима.

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