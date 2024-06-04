«Дача Путина» и удар по иностранным инструкторам: о чем рассказал Песков журналистам

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что обучающие ВСУ инструкторы не смогут устоять под ударом РФ, а сообщения об объединении Алтая и Алтайского края — слухи.
Главные заявления официального представителя Кремля — в материале «Радио 1».
Как рассказал Песков, Россия продолжает проводить специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые обозначил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что у инструкторов, занимающихся подготовкой украинских боевиков нет никакого иммунитета перед российским ударом. И совсем неважно, французские это наемники или не французские, добавил Песков.
Лидер Боливии Луис Арсе прилетит в Россию на Петербургский международный экономический форум.
По словам Пескова, это будет хорошим поводом для двух президентов пообщаться.
Отвечая на вопрос о сгоревшем здании, которое называют «дачей Путина», Песков заявил, что Кремль не располагает данными об объекте.
На Алтае нет официальной резиденции главы государства, подчеркнул он.
Официальный представитель Кремля прокомментировал отказ ряда государств участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.
Песков назвал их позицию вполне понятной. По мнению Пескова, страны не хотят участвовать в мероприятии, в котором нет целеполагания, поскольку без России обсуждать конфликт невозможно.
Представитель Кремля категорически высказался о слухах по поводу действий российских агентов, которые якобы хотят помешать проведению Олимпиады. По его словам, эти слухи относятся к категории огульной критики, которая не имеет никакой аргументации.
Как отметил Песков, в Кремле не говорили об объединении регионов Алтая и Алтайского края. Ранее эти слухи связывали с возможным дальнейшим укрупнением регионов, которые появились в связи с отставкой губернатора Алтая Олега Хорохордина и возможной отставкой губернатора соседнего Алтайского края Виктора Томенко.
По словам Пескова, снабжение Калининградской области морским путем — приоритет для страны.
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У наемников нет иммунитета
Как рассказал Песков, Россия продолжает проводить специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые обозначил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что у инструкторов, занимающихся подготовкой украинских боевиков нет никакого иммунитета перед российским ударом. И совсем неважно, французские это наемники или не французские, добавил Песков.
Встреча президентов Боливии и РФ на ПМЭФ
Лидер Боливии Луис Арсе прилетит в Россию на Петербургский международный экономический форум.
По словам Пескова, это будет хорошим поводом для двух президентов пообщаться.
«Дача Путина»
Отвечая на вопрос о сгоревшем здании, которое называют «дачей Путина», Песков заявил, что Кремль не располагает данными об объекте.
На Алтае нет официальной резиденции главы государства, подчеркнул он.
Конференция без цели
Официальный представитель Кремля прокомментировал отказ ряда государств участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.
Песков назвал их позицию вполне понятной. По мнению Пескова, страны не хотят участвовать в мероприятии, в котором нет целеполагания, поскольку без России обсуждать конфликт невозможно.
Клевета в преддверии Олимпиады
Представитель Кремля категорически высказался о слухах по поводу действий российских агентов, которые якобы хотят помешать проведению Олимпиады. По его словам, эти слухи относятся к категории огульной критики, которая не имеет никакой аргументации.
Отставка губернатора Алтая
Как отметил Песков, в Кремле не говорили об объединении регионов Алтая и Алтайского края. Ранее эти слухи связывали с возможным дальнейшим укрупнением регионов, которые появились в связи с отставкой губернатора Алтая Олега Хорохордина и возможной отставкой губернатора соседнего Алтайского края Виктора Томенко.
Помощь морским перевозчикам
По словам Пескова, снабжение Калининградской области морским путем — приоритет для страны.
«Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем — один из абсолютных приоритетов нашей страны», — сказал он.
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