Песков рассказал об алтайской резиденции Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что у президента РФ Владимира Путина есть резиденция на Алтае. Об этом пишет ТАСС.
«Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет», — ответил он журналистам.
Ранее Песков заявил, что Россия и Китай заинтересованы в продолжении и углублении диалога по энергетике. Коммерческий аспект переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина является непубличным. Он подтвердил, что тема поставок энергоресурсов обсуждалась во время встречи лидеров двух стран. В подписанной ими двусторонней декларации закреплено намерение продолжать сотрудничество в этой области, добавил представитель Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк
«Безумцы»: Песков высказался об идее ареста журналистов из РФ Фондом Клуни
«Устраняют соперников»: Песков высказался о приговоре по делу Трампа
Дарья Осипова