Песков рассказал об алтайской резиденции Путина

Вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новогороде. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP), со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана, который находится в Китае.