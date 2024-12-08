Daily Express: новое торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть Евросоюз

Фото: iStock/sinonimas
Новое торговое соглашение с Южной Америкой, заключенное главой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, может расколоть Евросоюз. Об этом пишет британское издание Daily Express.
Как отметил автор статьи, данная сделка разрабатывалась 25 лет и охватит 700 миллионов человек. Ее условия не устраивают представителей Франции, так как ее внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки.
При этом немецкая сторона полностью поддерживает заключение сделки. По ее мнению соглашение позитивно скажется на экспорте продуктов.
Читайте также:
Тысяча человек подала иск против Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции
Франции предлагаю покинуть Еврозону для спасения страны
«Альтернатива для Германии» выдвинула Алису Вайдель кандидатом на пост канцлера
Иван Мусатов