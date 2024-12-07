Урсула Фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Бельгийский лоббист Фредерик Бальдан заявил, что тысяча человек подала иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Её обвиняют в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 на сумму больше чем 35 миллиардов евро, проинформировало агентство ТАСС.
Фредерик Бальдан обратил внимание, что в числе участников иска есть правительства Польши и Венгрии, общественные организации, такие как профессиональные объединения врачей и бортпроводников, а также физические лица.
Фредерик Бальдан говорил, что у есть данные о том, что вакцины, которые получили одобрение для использования, якобы не прошли достаточных испытаний на эффективность.
Урусулу Фон дер Ляйен обвинили в коррупции из-за того, что она в личной переписке вела переговоры с главой фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин для Евросоюза, а потом глава Еврокомиссии удалила сообщения.
Читайте также:
Урсула фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолёта
Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен
«Станет ясно, что европейские власти обманули общественность, выставив на европейский рынок продукт, который считался безопасным и эффективным, однако в реальности он не был ни тем, ни другим», — подчеркнул инициатор иска.
Фредерик Бальдан говорил, что у есть данные о том, что вакцины, которые получили одобрение для использования, якобы не прошли достаточных испытаний на эффективность.
Урусулу Фон дер Ляйен обвинили в коррупции из-за того, что она в личной переписке вела переговоры с главой фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин для Евросоюза, а потом глава Еврокомиссии удалила сообщения.
Читайте также:
Урсула фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолёта
Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен
Ольга Енгалычева