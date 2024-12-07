«Альтернатива для Германии» выдвинула Алису Вайдель кандидатом на пост канцлера

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Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель как кандидата на пост канцлера на близящихся парламентских выборах, проинформировало агентство РИА Новости.
Во время пресс-конференции Алиса Вайдель выразила благодарность федеральному правлению партии за единогласное решение выдвинуть ее в качестве кандидата в канцлеры. Она обратила внимание, что выступает за прекращение поставок оружия Вооружённым силам Украины и желает мирного разрешения конфликта.
Исходя из результатов последних опросов, «Альтернатива для Германии» удерживает стабильные позиции. Партия занимает второе место с рейтингом около 20 процентов. Она уступает лишь блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы в ФРГ должны активнее искать работу в Германии или же вернуться на родину. Об этом политик говорил в рамках своего выступления в Бундестаге.
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Исходя из результатов последних опросов, «Альтернатива для Германии» удерживает стабильные позиции. Партия занимает второе место с рейтингом около 20 процентов. Она уступает лишь блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы в ФРГ должны активнее искать работу в Германии или же вернуться на родину. Об этом политик говорил в рамках своего выступления в Бундестаге.
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Ольга Енгалычева