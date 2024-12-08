Франции предлагаю покинуть Еврозону для спасения страны

Бельгийский лоббист Фредерик Бальдан заявил, что тысяча человек подала иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Её обвиняют в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 на сумму больше чем 35 миллиардов евро, проинформировало агентство ТАСС.