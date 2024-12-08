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Для спасения сельского хозяйства Франция обязана покинуть Европейский союз. Такое заявление сделал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на митинге своих сторонников в Париже, передает ТАСС.
«Франция должна покинуть ряды Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство» — говорится в сообщении.
По мнению Филиппо, для реализации этой цели необходимо отправить в отставку действующего президента республики Эммануэля Макрона. Это повлечет за собой уход фон дер Ляйен и приблизит Евросоюз к демонтажу системы, которую Филиппо назвал прогнившей. Также политик отметил, что если не решить этот вопрос, Европейский союз может довести Францию до нищеты и войны.
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