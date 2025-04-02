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Daily Express: США угрожают уничтожить Иран к сентябрю

Фото: iStock/Neosiam

Фото: iStock/Neosiam

В случае провала переговоров, США угрожают уничтожить Иран к сентябрю. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на источники в Вашингтоне.
«Если Иран не ответит на щедрые условия президента Трампа в обмен на разрешение провести полный аудит своего ядерного потенциала и демонтаж этих мощностей, к сентябрю с Ираном будет покончено. Все очень просто», — заявили собеседники издания.

Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в случае провала переговоров по ядерной программе, Штаты полностью готовы к нанесению беспрецедентных ударов по Ирану. Диалог двух стран направлен на то, чтобы Иран прекратил работу над своей ядерной программой.

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#война
#ядерное оружие
Стало известно, к чему приведут новые европейские санкции против России
Экономист Чирков: новые антироссийские санкции ЕС больше ударят по самой Европе
02 апреля 2025, 23:13

Фото: istockphoto/designer491

Новые антироссийские санкции Евросоюза не имеют смысла, так как больше ударят по самой Европе, чем по России. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. При этом, по его словам, шесть европейских стан все же объявили о готовности ввести новые ограничения.
«Это результат отсутствия обратной связи в европейском гражданском обществе. Демократические процессы в Европе деградируют, что позволяет некоторым политикам проводить самоубийственную для своих стран политику. <…> Все больше людей выступают за снижение напряженности, но отдельные политики продолжают играть на обострение. В конечном итоге это плохо для них закончится», — пояснил аналитик в беседе с «Известиями».
Тем временем эксперт Финансового университета Игорь Юшков отметил, что цены на нефть марки Brent вырастут до 90 долларов за баррель, если США действительно решатся надавить на Иран и начнут задерживать его нефтяные танкеры. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик уточнил, что при противоположном сценарии ее стоимость заметно упадет.
«Если же будет противоположный сценарий, когда продолжается торговая война, которая приводит к замедлению мировой экономики, то цены на какой-то период могут уйти в район $60 за баррель Brent, но это уже будет вызывать коррекцию в добыче топлива. Пока мы видим некое такое равновесие вокруг $70 за баррель», — поделился эксперт.
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Политолог Милорадович: Ле Пен проиграла, когда поддержала антироссийские силы
02 апреля 2025, 23:07

Фото: istockphoto/SimonLukas

Марин Ле Пен проиграла еще тогда, когда поддержала бывшего президента США Джо Байдена и американскую пропаганду против России. Об этом заявил профессор Парижской академиии геополитики Алеся Милорадович. По ее словам, суд над Ле Пен — повторение спектакля, который происходит каждые пять лет в преддверии президентских выборов.
«Марин Ле Пен принесли в жертву. Но и она пожертвовала Францией, когда слила предвыборные дебаты, а позже и выборы своему конкуренту — представителю глобалистов Макрону. Она проиграла, когда поддержала Байдена и американскую пропаганду против России и поступилась интересами французского бизнеса в угоду глобалистам», — поделилась эксперт с Общественной Службой Новостей.
В то же время лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо пояснил, что дипломатия во Франции — это лишь фасад, за которым скрывается множество способов устранения политических оппонентов. В беседе с RT политик подчеркнул, что отстранение Ле Пен как конкурента откроет дорогу более лояльному лидеру партии Жордану Барделла, который, к примеру, более солидарен с позицией НАТО по Украине.
«Есть множество способов избавиться от кандидата или оппонента. Например, судебные решения с автоматическим ограничением на участие в выборах... Или можно устранить оппонента из СМИ, и это используется все чаще», — рассказал Филиппо.
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Политолог объяснил позицию Финляндии о возобновлении отношений с Россией
Политолог Шаповалов: Европа последует примеру Финляндии в отношениях с Россией
02 апреля 2025, 23:05

Фото: istockphoto/naumoid

Лидеры европейских стран в ближайшие месяцы могут последовать примеру президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что необходимо быть морально готовыми к возобновлению отношений с Россией. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. По его словам, на данный момент Хельсинки занимает позицию младшего партнера НАТО.
«И не совсем понятно, зачем этой стране такая позиция, поскольку она абсолютно не соответствует национальным интересам государства, которое имеет более чем тысячекилометровую границу с Россией, которая в значительной степени существует благодаря связям с российской экономикой, российскому трансграничному туризму», — поделился аналитик в беседе с RT.
В свою очередь правозащитник Йохан Бекмен считает, что заявления Стубба — это не более чем политический блеф военного преступника. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что президент Финляндии и его однопартийцы не раз постулировали, что их главная цель — уничтожение России. Он подчеркнул, что финское правительство нарушило множество международных и коммерческих договоров, когда разорвало отношения с РФ.
«Александр Стубб — известный деятель, который вместе с другими экстремистскими политиками из Евросоюза фактические осуществляет подготовку войны против России. Это сторонники агрессивной милитаризации. Однопартийцы Стубба призывают, в том числе, и к нападению на Россию. Поэтому не совсем понятно, как Стубб собирается улучшать отношения России и Финляндии, если накануне его соратники призывали «убивать русских», — поделился правозащитник.
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#отношения
#рф
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Раскрыто, когда Пашинян потеряет власть в Армении
Политик Теванян: к 2026 году Пашинян окончательно потеряет власть в Армении
02 апреля 2025, 22:45

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

К 2026 году премьер-министр Армении Никол Пашинян окончательно потеряет власть в стране. Об этом заявил лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян в беседе с NEWS.ru.
По его словам, правящая партия постепенно утрачивает поддержку населения, так как политика Пашиняна нелегитимна и неприемлема для народа.
«Он завел нас в тупик. Все понимают, что он уже исчерпал все свои возможности. Этот факт официально будет зафиксирован благодаря результатам выборов. Очевидно, что народ отвергает его. Наличие какого-то электората у Никола Пашиняна — лишь миф, в который нельзя верить», — поделился политик.
Теванян отметил, что проевропейский блок, который выступал вместе с выдвиженцами партии Пашиняна, проиграл, так как демонстрировал явную антироссийскую позицию. Народ выбрал совсем другие политические силы.
«На итоги выборов повлияла их ставка на укрепление армяно-российских отношений», — подчеркнул он.
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Одна страна начала готовиться к войне с США
Mehr: Иран закрывает воздушное пространство для подготовки к войне с США
02 апреля 2025, 22:19

Фото: iStock/allanswart

Власти Ирана начали подготовку к войне с США. Об этом сообщает местное агентство Mehr, ссылаясь на правительство государства.
Тегеран объявил о закрытии воздушного пространства и переводе всей армии на самый высокий уровень боевой готовности.

По данным агентства, иранские силы готовы к любому развитию событий.

Ранее в этот день издание Daily Express со ссылкой на источник из администрации США сообщило, что Иран может исчезнуть к сентябрю этого года, если государство не откажется от своей ядерной программы.

Также о вероятном конфликте Ирана с США высказались во Франции. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро предупредил, что война «практически неизбежна». При этом в Париже выступают против наличия ядерного оружия у Тегерана.

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