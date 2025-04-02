Daily Express: США угрожают уничтожить Иран к сентябрю

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В случае провала переговоров, США угрожают уничтожить Иран к сентябрю. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на источники в Вашингтоне.
«Если Иран не ответит на щедрые условия президента Трампа в обмен на разрешение провести полный аудит своего ядерного потенциала и демонтаж этих мощностей, к сентябрю с Ираном будет покончено. Все очень просто», — заявили собеседники издания.
Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в случае провала переговоров по ядерной программе, Штаты полностью готовы к нанесению беспрецедентных ударов по Ирану. Диалог двух стран направлен на то, чтобы Иран прекратил работу над своей ядерной программой.
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Иван Мусатов