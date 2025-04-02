Одна страна начала готовиться к войне с США

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Власти Ирана начали подготовку к войне с США. Об этом сообщает местное агентство Mehr, ссылаясь на правительство государства.
Тегеран объявил о закрытии воздушного пространства и переводе всей армии на самый высокий уровень боевой готовности.
По данным агентства, иранские силы готовы к любому развитию событий.
Ранее в этот день издание Daily Express со ссылкой на источник из администрации США сообщило, что Иран может исчезнуть к сентябрю этого года, если государство не откажется от своей ядерной программы.
Также о вероятном конфликте Ирана с США высказались во Франции. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро предупредил, что война «практически неизбежна». При этом в Париже выступают против наличия ядерного оружия у Тегерана.
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По данным агентства, иранские силы готовы к любому развитию событий.
Ранее в этот день издание Daily Express со ссылкой на источник из администрации США сообщило, что Иран может исчезнуть к сентябрю этого года, если государство не откажется от своей ядерной программы.
Также о вероятном конфликте Ирана с США высказались во Франции. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро предупредил, что война «практически неизбежна». При этом в Париже выступают против наличия ядерного оружия у Тегерана.
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Анастасия Чинкова