Politico: Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение о скорой отставке Илона Маска

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение нескольких недель Илон Маск перестанет выполнять свои обязанности в Белом доме. Глава государства рассказал об этом нескольким людям из своего ближайшего окружения.
Как об этом стало известно журналистам Politico, сказать трудно, но именно это издание обнародовало данную информацию. Богатейший человек планеты будет находиться на государственной службе ещё 130 дней. Что будет дальше, пока сказать сложно, указано в публикации.
Американский лидер добавил, что будет удерживать предпринимателя и миллиардера на должности куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) столько, сколько сможет. Однако авторы материала сообщают, что они с Илоном Маском уже достигли договорённости о том, что тот вернётся в бизнес и будет играть лишь вспомогательную роль.
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«Я думаю, что он потрясающий, но у него также есть большая компания, которой он должен управлять. В какой-то момент он собирается вернуться», — пояснил Трамп.
Американский лидер добавил, что будет удерживать предпринимателя и миллиардера на должности куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) столько, сколько сможет. Однако авторы материала сообщают, что они с Илоном Маском уже достигли договорённости о том, что тот вернётся в бизнес и будет играть лишь вспомогательную роль.
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Александр Бойцов