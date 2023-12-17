Daily Express: ВС РФ превосходят ВСУ в строгом соответствии с планом Путина

Фото: istockphoto/JARAMA
Превосходство российских войск над украинскими на поле боя очевидна и не вызывает никаких сомнений. Об этом заявил вице-маршал Военно-воздушных сил Великобритании в отставке Шон Белл.
Шон Белл также отметил уязвимость ВСУ из-за того, что Украина не является членом НАТО. Кроме того, важную роль играют разногласия внутри европейского сообщества, мнения в котором относительно дальнейшей поддержки Киева разделились. Помощь от США также задерживается из-за блокировки этого вопроса в Конгрессе. Шансы Украины на успех стремительно падают, заключил британский военный.
Читайте также:
Кулеба назвал начало переговоров по членству Украины в ЕС лучшим подарком
Генерал ВСУ признал превосходство России в подготовке подразделений
В США заявили о пропаже у Зеленского новогоднего настроения
Александр Бойцов