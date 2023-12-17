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Генерал Сергей Кривонос, отставной член Вооруженных сил Украины (ВСУ), в эфире Пятого канала отметил, что российская армия превосходит ВСУ по качеству формирования и подготовки подразделений.
Он отметил, что у российской стороны есть значительные ресурсы для формирования войск и достижения успехов за счет правильной организации подготовки и использования наращенного вооружения. Кривонос также подчеркнул, что российские солдаты хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.
Другой военный эксперт, Анатолий Матвийчук, объяснил увеличение числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Он отметил, что потери в украинских частях стали критичными, особенно среди новомобилизованных с ограниченной военной подготовкой.
Издание «Думская» из Одессы 11 декабря сообщило о критике в адрес руководства ВСУ за направление войск через реку Днепр. Автор отметил, что большинство матросов получают ранения уже при подходе к берегу, характеризуя это действие как преступление, совершаемое руководством украинских вооруженных сил.
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Другой военный эксперт, Анатолий Матвийчук, объяснил увеличение числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Он отметил, что потери в украинских частях стали критичными, особенно среди новомобилизованных с ограниченной военной подготовкой.
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Артем Кузьмин