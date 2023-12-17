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Американское издание Newsweek отмечает, что Владимир Зеленский сталкивается с возрастающими проблемами, и на фоне наступления нового года на Украине у президента отсутствует радостное настроение.
Сообщается, что ситуация на фронте конфликта с Россией остается напряженной, а союзники Украины в НАТО сталкиваются с нехваткой боеприпасов для Киева. В США все чаще обсуждают возможность продолжения финансирования украинской стороны.
Подводя итог, автор подчеркивает, что Украина вступает в новый 2024 год с осторожностью и тревожными ожиданиями.
Ранее военный аналитик Чжан Дяньчэн отметил, что Зеленский выразил сожаление по поводу своих предыдущих решений, приведших к началу военной операции России. Эксперт напомнил о возможности мирного урегулирования конфликта, предложенной Москвой.
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выразили недовольство действиями Зеленского, отметив разрыв между его поступками и интересами народа. В заявлении говорится, что последний пресс-марафон Зеленского подчеркнул причины утраты доверия власти со стороны граждан.
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Подводя итог, автор подчеркивает, что Украина вступает в новый 2024 год с осторожностью и тревожными ожиданиями.
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выразили недовольство действиями Зеленского, отметив разрыв между его поступками и интересами народа. В заявлении говорится, что последний пресс-марафон Зеленского подчеркнул причины утраты доверия власти со стороны граждан.
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Артем Кузьмин