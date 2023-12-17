Кулеба назвал начало переговоров по членству Украины в ЕС лучшим подарком

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза и Украины по вопросу вступления страны в объединение. Он назвал это «лучшим рождественским подарком из Берлина».