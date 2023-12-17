Кулеба назвал начало переговоров по членству Украины в ЕС лучшим подарком

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза и Украины по вопросу вступления страны в объединение. Он назвал это «лучшим рождественским подарком из Берлина».
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение начать переговоры о вступлении в союз Украины, несмотря на противодействие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пытался отговорить коллег от этого шага. Ранее он предлагал вообще не включать вопрос о присоединении Украины к ЕС в повестку саммита.
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Александр Бойцов