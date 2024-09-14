Daily Mail: Байден заткнул рот спросившему о Путине репортёру

Фото: сайт Белого дома
Американский президент резко прервал репортёра, пытавшегося задать вопрос о российском лидере Владимире Путине. Гарант демократии запретил журналисту говорить до тех пор, пока не выскажется он сам.
По сообщению британской газеты Daily Mail, репортёр телеканала Sky News нарушил протокол перед встречей Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, задав вопрос о российском президенте до официальных заявлений иностранных лидеров. В публикации отмечается, что глав Белого дома буквально вышел из себя.
Когда напористый журналист попытался повторить вопрос, президент США резко велел ему замолчать, подчеркнув, что сейчас будет говорить он сам. Ехидные представители СМИ предположили, что если бы речь шла о каком-либо другом вопросе, а не касалась главы российского государства, Байден легко бы пошёл на незначительное отклонение от протокола.
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«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — обратился Байден к репортёру.
Когда напористый журналист попытался повторить вопрос, президент США резко велел ему замолчать, подчеркнув, что сейчас будет говорить он сам. Ехидные представители СМИ предположили, что если бы речь шла о каком-либо другом вопросе, а не касалась главы российского государства, Байден легко бы пошёл на незначительное отклонение от протокола.
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Александр Бойцов