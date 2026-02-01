В Совбезе вспомнили про якобы отправленные Трампом к побережью РФ подлодки

01 февраля 2026, 21:31

Медведев: РФ так и не увидела отправленные Трампом к ее побережью подлодки

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о подводных лодках, которые президент США Дональд Трамп якобы направил к российским берегам. Как передает ТАСС, Медведев заявил, что российская сторона эти субмарины так и не обнаружила.





Он также высказался о стиле работы Трампа. В частности, Медведев отметил, что тот стал первым американским президентом, фактически управляющим страной через социальные сети.





«Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — сказал он.