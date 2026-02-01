В Совбезе вспомнили про якобы отправленные Трампом к побережью РФ подлодки
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о подводных лодках, которые президент США Дональд Трамп якобы направил к российским берегам. Как передает ТАСС, Медведев заявил, что российская сторона эти субмарины так и не обнаружила.
Он также высказался о стиле работы Трампа. В частности, Медведев отметил, что тот стал первым американским президентом, фактически управляющим страной через социальные сети.
«Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — сказал он.
Ранее, в августе 2025 года, Трамп подтвердил, что отправил к побережью России одну-две атомные подлодки. По его словам, субмарины остаются незаметными, а их задействование, он надеется, не потребуется.