Daily Mail: отвергнув условия Трампа по Украине, Зеленский бросил ему вызов

18 августа 2025, 11:59

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский бросил вызов президенту США Дональду Трампу тем, что отверг его условия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета Daily Mail.





В издании отметили, что таким образом Зеленский бросил вызов Трампу перед их очередной встречей в Белом доме, которая состоится сегодня. Напомним, за их диалогом будут следить практически все главы европейских государств, поддерживающих главу киевского режима. Прошлая же встреча Трампа и Зеленского в Белом доме прошла не совсем удачно для второго, так как она закончилась перепалкой.





«Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США изложил свои условия мира, тем самым подготавливая очередное противостояние в Белом доме, за которым сегодня будут следить европейские лидеры», — говорится в сообщении.