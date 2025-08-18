Жительница ЛНР отправила Мелании Трамп письмо о детях Донбасса
Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала письмо первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
В своем послании девушка обвинила Владимира Зеленского в том, что из-за него гибнут дети Донбасса. Она призвала Меланию Трамп положить конец этой трагедии.
По ее словам, первая леди США способна содействовать соблюдению Украиной не только международных норм, но и ее собственных законов, обеспечивая безопасность детей от преступников.
«Я верю, что это в ваших силах!» — написала девушка.
Фаина выразила уверенность в том, что Мелания Трамп, которая борется за то, чтобы дети могли жить в мире, поймет ее. Савенкова добавила, что в Донецке и Луганске есть памятники, установленные в память о детях, чьи жизни были прерваны в результате обстрелов со стороны Украины.