18 августа 2025, 09:06

Фаина Савенкова из ЛНР отправила Мелании Трамп письмо о детях Донбасса

Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала письмо первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.





В своем послании девушка обвинила Владимира Зеленского в том, что из-за него гибнут дети Донбасса. Она призвала Меланию Трамп положить конец этой трагедии.



По ее словам, первая леди США способна содействовать соблюдению Украиной не только международных норм, но и ее собственных законов, обеспечивая безопасность детей от преступников.





«Я верю, что это в ваших силах!» — написала девушка.

